¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Îå¤à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥è¥¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡¡±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤âÈ½ÌÀ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGA technologies¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØRENOSY¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Íø±×¤¬½Ð¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡Ö±¿Æ°ÉÑÅÙ¤´¤È¤ÎÅê»ñÍø±×³Û¤Î°ã¤¤¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê³ØÀ¸¤ò½ü¤¯¡Ë8938¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ·Ð¸³¤ÎÍÌµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±¿Æ°½¬´·¡Ê½µ1¡¢2²ó°Ê¾å±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ë2775¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢6³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÅê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡Ê¸½ºßÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë53.8%¡¢²áµî¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿6.9%¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢±¿Æ°½¬´·¤Î¤Ê¤¤6163¿Í¤Ç¤Ï3³äÄøÅÙ¡Ê¸½ºßÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë29.6%¡¢²áµî¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿5.5%¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Åê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÑÅÙ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿Åê»ñ²È824¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¶Ú¥È¥ì¡×¡Ê43.0%¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê42.5%¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¡Ö¥´¥ë¥Õ¡×¡Ê15.3%¡Ë¡¢4°Ì¡Ö¥è¥¬¡×¡Ê9.8%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸Ä¿Í¤Ç¤â¹Ô¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë1045¿Í¤Î¡Ö2025Ç¯1·î°Ê¹ß¤Î±¿Æ°ÉÑÅÙ¤´¤È¤ÎÅê»ñÍø±×³Û¤Î°ã¤¤¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢100Ëü±ß°Ê¾åÍø±×¤¬½Ð¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤ÎÉÑÅÙ¤¬¡Ö½µ3²ó°Ê¾å¡×¤Î¿Í¤Ç22.8¡ó ¡¢¡Ö½µ1¡¢2²óÄøÅÙ¡×¤Î¿Í¤Ç22.5¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ç17.6¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Íø±×¤¬½Ð¤¿³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁíÍø±×¤âÆ±ÍÍ¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤¿¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤ò¡Ö½µ¤Ë3²ó°Ê¾å¡×¹Ô¤¦¿Í¤Ï38.9¡ó¡¢¡Ö±¿Æ°¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï29.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ìó10¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬³«¤¯·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¤ÎÁí»ñ»º³Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢±¿Æ°¤ÎÉÑÅÙ¤´¤È¤Ë°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤«Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î»ñ»º¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤ÎÉÑÅÙ¤¬¡Ö½µ3²ó°Ê¾å¡×¤Î¿Í¤Ç46.2¡ó¡¢¡Ö½µ1¡¢2²óÄøÅÙ¡×¤Î¿Í¤Ç42.4¡ó¡¢¡ÖÁ´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ç38.9¡ó¤È¡¢±¿Æ°¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢±¿Æ°½¬´·¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÅê»ñ¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë503¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÍø±×¤¬½Ð¤¿Í×°ø¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê26.8%¡Ë¡¢¡Ö·ø¼Â¤ÊÅê»ñË¡¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê18.5%¡Ë¡¢¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê18.3¡ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦RENOSYÄ´¤Ù¡Ö±¿Æ°½¬´·¤ÈÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº2025¡×