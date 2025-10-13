高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第３週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第12回が10月14日に放送予定です。

【写真】雨清水家の三男・三之丞が社長代理に…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月14日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキが働く機織り工場が、景気悪化で資金難に。

社長であり親戚の雨清水傳（堤真一さん）が金策に繰り出し、その間、雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人さん）が社長代理を務めることになった。

トキやチヨ（倉沢杏菜さん）、せん（安達木乃さん）、女工たちにも不安が広がっていく。

一方、松野家では勘右衛門（小日向文世さん）による銀二郎（寛一郎さん）への跡取り教育が過熱していた。

そんなある日、金策中の傳が倒れてしまう。