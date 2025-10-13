平田憲聖が来季米国男子ツアーに“昇格” ポイントランク20位以内が確定
＜コーン・フェリーツアー選手権 最終日◇12日◇ザ・ピート・ダイコース at フレンチリックリゾート（米インディアナ州）◇7791ヤード・パー72＞米国男子下部のコーン・フェリーツアー最終戦は全日程が終了。30歳のチャンドラー・ブランシェ（米国）がトータル14アンダーで制した。
【連続写真】平田憲聖のドライバースイング
今大会には、前週までの年間ポイントランキング75位までの選手が参戦し、この大会終了時点で同20位以内に入れば、来季のPGAツアー出場権が得られる。今季、同ツアールーキーの平田憲聖が、日本勢で唯一出場。トータル13オーバー・68位タイで終えた。大会開始前のランキングが15位で、大会終了後も15位から変動はなく、来季米国男子ツアーメンバー入りのボーダーラインをクリア。下部ツアーからの“昇格”が決まり、来年は“最高峰”でプレーすることになる。平田は、大阪府出身で2000年生まれの24歳。21年にプロ転向し、23年の「?全英への道?ミズノオープン」で初優勝、同年の「日本プロ」でメジャー初Vを遂げた。24年シーズンは日本ツアーで年間4勝を挙げ、賞金ランキングでは自身最高位の2位となった。コーン・フェリーツアーには予選会（8位）を経て、今季から参戦。24試合を戦い、優勝はなかったものの、2度の3位を含むトップ10入り5度という結果を残した。
