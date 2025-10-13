勝みなみは死闘POも初優勝ならず 世界ランク1位の勝者を称える「すごくいいゴルフだった」
＜ビュイックLPGA上海 最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞世界ランキング1位の猛追はすさまじかった。2打リードの単独首位で迎えた最終日に7バーディ・ボギーなしの「65」をマークした勝みなみだったが、終盤に3連続バーディ＋イーグルを奪ったジーノ・ティティクル（タイ）に並ばれ、勝負の行方はプレーオフにもつれ込んだ。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
18番で行われたプレーオフ2ホール目は、ティティクルのティショットが池に入った。だが、処置後のラフからの3打目を60センチにつけてパーをセーブ。勝はパーオンを続けるも、バーディパットがなかなかカップに沈まなかった。死闘は5ホール目まで続いた。舞台は10番で、正規ラウンドでは勝がバーディを獲ったホール。だが、勝は手前に外すと、ティティクルが80センチにつけてバーディ。長かった一日に、決着がついた。大会を中継するWOWOWのインタビューでは、「ショットとパットでチャンスはいっぱいあったけれど、入れられなかったのが負けた原因。（自分も）かなりいいゴルフをしていたと思うけれど、ジーノの方がすごくいいゴルフをしていた」と勝者を称えた。先週の「ロッテ選手権」に続き、2週連続での最終日最終組入り。ティティクル、そして世界ランク4位で通算11勝のミンジー・リー（オーストラリア）と回った。「最終組で回ったランキングトップの選手は、チャンスの時に入れてきたり、ボギーを打った後もリカバリーするのが早いと思った。そこは見習いたい」。初優勝は目前にある。「アメリカに来て初めてプレーオフして、まだまだ自分の弱さを痛感した。伸びしろがあるなと感じた。これからもっと強くなれるように頑張りたい」。悔しさと自信を胸に、次戦へと向かっていく。大会に出場した吉田優利、山下美夢有、竹田麗央、馬場咲希は勝のプレーを最後まで見守った。一人ひとりに「ありがとう」と声をかけて、感謝のハグ。これで2試合連続のトップ3入りと好調。「チャンスをつかんでいきたい」と、言葉に力を込めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 最終成績
勝みなみ プロフィール＆戦績をおさらい
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった《写真》
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！〔写真〕
米ツアー勢に勝つ完全Vに「めっちゃうれしい！」 河本結が“異例の最終日”で今季2勝目
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？
18番で行われたプレーオフ2ホール目は、ティティクルのティショットが池に入った。だが、処置後のラフからの3打目を60センチにつけてパーをセーブ。勝はパーオンを続けるも、バーディパットがなかなかカップに沈まなかった。死闘は5ホール目まで続いた。舞台は10番で、正規ラウンドでは勝がバーディを獲ったホール。だが、勝は手前に外すと、ティティクルが80センチにつけてバーディ。長かった一日に、決着がついた。大会を中継するWOWOWのインタビューでは、「ショットとパットでチャンスはいっぱいあったけれど、入れられなかったのが負けた原因。（自分も）かなりいいゴルフをしていたと思うけれど、ジーノの方がすごくいいゴルフをしていた」と勝者を称えた。先週の「ロッテ選手権」に続き、2週連続での最終日最終組入り。ティティクル、そして世界ランク4位で通算11勝のミンジー・リー（オーストラリア）と回った。「最終組で回ったランキングトップの選手は、チャンスの時に入れてきたり、ボギーを打った後もリカバリーするのが早いと思った。そこは見習いたい」。初優勝は目前にある。「アメリカに来て初めてプレーオフして、まだまだ自分の弱さを痛感した。伸びしろがあるなと感じた。これからもっと強くなれるように頑張りたい」。悔しさと自信を胸に、次戦へと向かっていく。大会に出場した吉田優利、山下美夢有、竹田麗央、馬場咲希は勝のプレーを最後まで見守った。一人ひとりに「ありがとう」と声をかけて、感謝のハグ。これで2試合連続のトップ3入りと好調。「チャンスをつかんでいきたい」と、言葉に力を込めた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 最終成績
勝みなみ プロフィール＆戦績をおさらい
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった《写真》
渋野日向子の最新クラブセッティング シャフト選択が面白い！〔写真〕
米ツアー勢に勝つ完全Vに「めっちゃうれしい！」 河本結が“異例の最終日”で今季2勝目