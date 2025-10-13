米ツアー日本大会の優勝賞金は2億超え 金谷拓実が4位で4000万円ゲット
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアーの日本大会は、東京五輪金メダリストのザンダー・シャウフェレ（米国）の優勝で幕を閉じた。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億1964万円）。優勝したシャウフェレは144万ドル（約2億1953万円）を獲得した。
【写真】大ギャラリーを引き連れた松山英樹
2位のマックス・グレイザーマン（米国）が86万4000ドル（約1億3172万円）、3位のマイケル・トルビョンセン（米国）は54万4000ドル（約8293万円）を手にした。日本勢最上位となる4位タイに入った金谷拓実は、30万1600ドル（約4600万円）を手にした。日本ツアーと比較すると、4月に行われた「前澤杯 MAEZAWA CUP」や、「三井住友VISA太平洋マスターズ」など、秋の高額賞金大会の優勝賞金はおよそ4000万円。金谷は4位でそれらの額を上回った。18位タイに入った比嘉一貴は、11万4080ドル（約1740万円）を獲得。20位タイの松山英樹はおよそ8万1508ドル（約1242万円）を手にした。なお、今大会の獲得賞金は日本ツアーの賞金ランキングには反映されない。環境や出場条件の違いはあるものの、シャウフェレの賞金額で、昨年の日本男子ツアー賞金王・金谷拓実（約1億1955万円）の年間獲得額を上回ってしまうのは、やや寂しい。日本の男子プロゴルフ界もさらに盛り上がり、賞金を引き上げて選手の地位を高めていきたいところだ。（文・齊藤啓介）【主な日本勢の獲得賞金額】4位T：金谷拓実 30万1600ドル（約4600万円）18位T：比嘉一貴 11万4080ドル（約1740万円）20位T：松山英樹 8万1508ドル（約1242万円）20位T：米澤蓮 8万1508ドル（約1242万円）33位T：金子駆大 4万3280ドル（約660万円）40位T：中島啓太 2万8480ドル（約434万円）65位T：生源寺龍憲 1万4800ドル（約226万円）69位T：石川遼 1万4240ドル（約217万円）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
