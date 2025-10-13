ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が12日（日本時間13日）、13日（同14日）から始まるブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ(NLCS)前日会見に出席。抑えの第1候補として期待する佐々木朗希投手（23）が連投可能との見解を示した。

佐々木の起用法で1イニング限定かと問われた指揮官は「理想は1イニングだ。2イニング以上になると翌日に影響が出る」と説明。「ただ、朗希が入ってからブルペンの安定感が増したのは確か。最近は他の救援陣も良くなっているが、朗希の存在は大きいね」と話した。

今季終盤から救援の役割をこなす佐々木だが、連投の経験はまだない。佐々木と連投について話したのかと問われた指揮官は「彼とはまだ（この件については）話していない。でも、彼とは頻繁に話をしているよ。必要とされることがあれば、彼はいつでも準備できている。だから、連投については心配していない。連投も問題ないと思っている」と佐々木への信頼を口にした。

佐々木は8日のフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、救援として初の回またぎを経験。3回をパーフェクト投球でチームの劇的サヨナラ勝利を呼び込んだ。

一方でこれまで2日続けて登板する連投の経験はなく、7試合制となる今シリーズでの起用法に注目が集まっている。