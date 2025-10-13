¡Ö¤ªÁ°¤é! ¥³¥é¥¡!¡×¿ØÆâÃÒÂ§¡¢À®¿Í¼°¤Î»Ê²ñ¤Ç·ãÅÜ¡Ä¡È¤¢¤ë°ì¸À¡É¤Ç²ñ¾ì¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¯
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤¬9·î24Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£26ºÐ¤Î¤È¤¤Î¥Ö¥Á¥®¥ì»ö·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿ØÆâÃÒÂ§
¡ûÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿·À®¿Í¤Ë¡Ö¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¡×
¼ã¼ê·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿Âçºå»þÂå¡¢À®¿Í¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ØÆâ¡£¡ÖÂçºå¤Î2,000¿Í¤°¤é¤¤¤¬½¸¤Þ¤ëÀ®¿Í¼°¤Î»Ê²ñ¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ò°û¤à¤«¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¤¬¡£¡È¿ØÆâ¡¼!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£Åö»þ¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸ÓÃå¤¿¤ä¤Ä¤é¤¬¡¢¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¡ÖËÍ¤â¥±¥ó¥«¶¯¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó! ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é! ¥³¥é¥¡!¡É¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥óÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¤È±þÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢À®¿Í¼°¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¦¤Ã¤¹¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ë¥·¥Ð¤«¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó!¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç³Ú²°¤Ëµ¢¤Ã¤¿¿ØÆâ¤Ï¡¢¡Ö¡È¤³¤ó¤Ê¤óÌµÍý¤ä! ½Ð¤¨¤Ø¤ó!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£µÈËÜ¤âÃ¯¤âÍè¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ËÍ°ì¿Í¤À¤±¤ä¤·¡×¤È²ó¸Ü¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö²¥¤Ã¤¿3¡Á4¿Í¤Î¤ä¤Ä¤¬¼Õ¤ê¤ËÍè¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡È²¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤â¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤ó¤¨¤¨¤ï¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»ö¤ÎÅ¿Ëö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ØÆâ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¥«¥Ã¥³°¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯²¼¤Î¤ä¤Ä¤Ë¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é¤¤¤¯¤Ä¤¸¤ã!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö20ºÐ¡×¡Ö20ºÐ¡×¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢½¦¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Í¥¿¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¿ØÆâ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê²¼¤Î¤ä¤Ä¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó! ¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é¤¤¤¯¤Ä¤¸¤ã! ¥³¥é¥¡!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¡Ù¤ò³«Àß¡£¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ê¡È´í¸±ÃÏÂÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï145Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ØÆâÃÒÂ§
¡ûÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¿·À®¿Í¤Ë¡Ö¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¡×
¼ã¼ê·Ý¿Í¤À¤Ã¤¿Âçºå»þÂå¡¢À®¿Í¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ØÆâ¡£¡ÖÂçºå¤Î2,000¿Í¤°¤é¤¤¤¬½¸¤Þ¤ëÀ®¿Í¼°¤Î»Ê²ñ¤È¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼ò°û¤à¤«¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤é¤¬¡£¡È¿ØÆâ¡¼!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£Åö»þ¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ï¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸ÓÃå¤¿¤ä¤Ä¤é¤¬¡¢¤¦¤ï¡¼¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¡¢¡ÖËÍ¤â¥±¥ó¥«¶¯¤¤¤Û¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµö¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó! ¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é! ¥³¥é¥¡!¡É¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò¥Ñ¡¼¥óÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¤È±þÀï¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ØÆâ¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖ¥«¥Ã¥³°¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ç¯²¼¤Î¤ä¤Ä¤Ë¥·¥Ð¤«¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é¤¤¤¯¤Ä¤¸¤ã!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö20ºÐ¡×¡Ö20ºÐ¡×¤È¥¶¥ï¥¶¥ï¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢½¦¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥Í¥¿¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¿ØÆâ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê²¼¤Î¤ä¤Ä¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó! ¤Ã¤Æ¡£¡È¤ªÁ°¤é¤¤¤¯¤Ä¤¸¤ã! ¥³¥é¥¡!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÀ¤³¦¡Ù¤ò³«Àß¡£¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ÇÍÌ¾¤Ê¡È´í¸±ÃÏÂÓ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡É¤Î´Ý»³¥´¥ó¥¶¥ì¥¹»á¤¬¡¢Î¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï145Ëü¿Í¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£