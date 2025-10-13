今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は悩んでいたことに一度区切りをつけて、今できるものに集中するとうまくいきそう。ポジティブに切り替ると、だんだん自信もついてくるようです。頼もしい先輩などのマネをしてみるのも良いでしょう。恋愛面は、かっこつけずに話せる相手を大切にすると◎ フリーの人は友人関係から恋愛に発展するかも!?
★ワンポイントアドバイス★
にぎやかな場所で過ごした後はクールダウンを。頭のなかや心を整理して、スッキリした気分で眠るようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/