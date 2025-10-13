ビタミン豊富で栄養満点！ほっこり甘くておいしい「かぼちゃ」の簡単おやつ4選
子どものおやつ、どうしてる？
小さなお子さんがいると一度は悩む「おやつ」問題。単に嗜好品としてのおやつではなく、栄養価の高い食材を使って、不足しがちな栄養素を補給できたら嬉しいですよね。毎日は難しくても、時間のあるときに、簡単に作ることができるレシピを集めてみました。お子さんと一緒に作ることもできますよ。
旬の「かぼちゃ」を使ってみよう！
皆さんは旬の食材を意識して取り入れていますか？旬食材には、その季節に不足しがちな栄養素や、補っておきたい栄養素が豊富に含まれています。今回のテーマである「かぼちゃ」は成長に欠かせないビタミンがたくさん！甘味があるのでおやつにもピッタリです。もうすぐやってくるハロウィーンでも楽しめるレシピをピックアップしてみました。
片栗粉と混ぜて焼くだけ
チーズが加わりさらに栄養価アップ◎
子どもが楽しめる型抜きクッキー
ホットケーキミックスで簡単に仕上がります！
いかがでしたか？型抜きやゴムベラでくるくる混ぜる工程など、お子さんが楽しめる要素が盛りだくさん！苦手な野菜を加えてみると、食べられた時の自信にも繋がります。ぜひお試しください！