驚異的な熱波に襲われた夏は過ぎ、秋が深まりつつある。日に日に日暮れが早くなるなか、もの悲しさを和らげてくれる存在として“音楽”を選ぶ人も多いだろう。

映画の世界では、これまで多くの音楽映画が作られてきたが、観るものを唸らせるほどの歌声や演奏はあまりない。また「これは吹き替えだな」と分かってしまうと、とたんに気がそがれてしまうこともある。しかし、その難題に果敢に挑戦した女優たちがいる。未経験の歌や楽器で、そのレベルを限界まで求めた姿は見逃せない。【稲森浩介/映画解説者】

音楽が紡ぐ青春の物語

〇「四月は君の嘘」（2016年）

母の死をきっかけにピアノが弾けなくなった天才ピアニスト・有馬公生（山崎賢人）は、自由奔放なヴァイオリニスト・宮園かをり（広瀬すず）と出会う。公生は彼女の演奏や個性的な人柄に触れるうちに、再びピアノと向き合うようになるが、かをりは誰にも言えない秘密を抱えていた……。

広瀬すず

最大の見どころはピアノとヴァイオリンが織りなす演奏シーン。特にかをりの情熱的な演奏スタイルの「かっこよさ」は見ものである。

「海街diary」（2015年）、「ちはやふる」（2016年）で一気にスターダムを駆け上がった広瀬。今作で吹き替えなしのヴァイオリン演奏に挑んだ。ゼロからのスタートだったため、半年前から毎日平均して2時間、多い時には4時間もの練習をこなしたそうだ。新城毅彦監督は広瀬を「完璧主義」と評しており、いくら練習しても納得せず「もう一回」と求めるほどだったと明かしている。

そんな広瀬がデビュー当時から憧れている女優が二階堂ふみだ。2014年のイベントで、「いろんな役をまったく違和感なく演じていて、素敵だなと思います。二階堂さんのように雰囲気を大事にしていきたい」と発言している。

広瀬と二階堂は、9月5日に公開された「遠いやまなみの光」でついに初共演を果たした。イギリスに住む悦子（吉田羊）が、1950年代の長崎にいた自分（広瀬すず）とそこで知り合った佐知子（二階堂ふみ）との過去を娘に語るという叙情的でミステリアスな物語だ。

この作品でメガホンを取った石川慶監督は、2人を「初共演とは思えないような阿吽の呼吸で、心地よいセッションのようだった」と評した。広瀬は「自分の中にある違和感のようなものが溶けるように、紐がほどけていくような感覚があった」と語っている。深く理解し合える何かがあったのかもしれない。

アイドル的なスタートだった広瀬だが、二階堂のような演技派女優を目指していることは間違いないだろう。

門脇麦と小松菜奈が織りなす切ないロードムービー

〇「さよならくちびる」（2019年）

インディーズで人気の女性ギターデュオ「ハルレオ」。才能あふれるハル（門脇麦）と奔放なレオ（小松菜奈）は付き人のシマ（成田凌）を伴い、解散を決意して最後の全国ツアーへと旅立つ。しかしその旅路で、ハルからレオへ、レオからシマへ、そしてシマからハルへと向けられた一方通行の想いが明らかになり、3人の関係は複雑に絡み合っていく。

ロードムービーの形式を取りながら、音楽にのせて三者三様の人間模様と恋心を繊細に描き出す物語だ。注目点は、物語と深く結びついた音楽。主題歌「さよならくちびる」は秦基博がプロデュースし、挿入歌「誰にだって訳がある」「たちまち嵐」はあいみょんが作詞作曲を手掛けた。登場人物たちの言葉にならない感情を代弁するかのような歌詞とメロディが、観る者の心に深く響く。

さらに特筆すべきは、主演の門脇麦と小松菜奈が、吹き替えなしで挑んだ歌とギター演奏だ。撮影のために数ヶ月にわたる猛練習を重ねたという2人のパフォーマンスは、ライブシーンに圧倒的なリアリティと熱量を与えている。公開当時「本物のシンガーソングライターの女性ボーカルのよう」と評する声もあったが、筆者は特に小松菜奈の包み込むような歌声に魅了された。期間限定で復活したらぜひライブに行ってみたいものだ。

劇中ユニット「ハルレオ」の曲はCD発売され、配信もあるのでその圧倒的な歌声をぜひ聴いてみてほしい。

原作から抜け出してきたような中島美嘉と宮崎あおい

〇「NANA」（2005年）

大崎ナナ（中島美嘉）は、「BLACK STONES」のボーカリストだ。恋人を追いかける天真爛漫な小松奈々（宮崎あおい）と新幹線で偶然隣り合わせ、東京で同居生活を送ることに。ナナのかつての恋人・本城蓮（松田龍平）が所属するバンド「TRAPNEST」との遭遇や、奈々の恋の行方を交えて物語は進んでいく。矢沢あいの原作の世界観を忠実に再現した映像美が話題になり大ヒット、劇中歌も年間ランキング入りした。

中島は、そのルックスから立ち居振る舞いまで、原作から抜け出してきたかのような完璧な役作りでファンを魅了。特に、歌手としての実力を遺憾無く発揮したライブシーンは圧巻の一言。「初めて私自身がやりたいと思って、自ら掴みにいった作品だった」と語っているが、「NANA」と呼ばれることが増え「この先もずっと中島美嘉ではなく、NANAとして自分は存在していくのかな？」と、葛藤に悩まされたことも告白している。

一方、宮崎は、コロコロと変わる表情で心の機微や繊細さを原作に忠実に表現し、物語に温かい光を与えている。ふたりの女優が放つケミストリーこそが、この映画の最大の魅力だろう。

バンドメンバーを演じた松田龍平と松山ケンイチの演奏は、専門家の指導を受け、プロが見ても違和感のないレベルと言われている。リアルな音楽シーンを支える大きな要因だろう。

翌年には続編の「NANA2」が公開されたが、スケジュールの都合で宮崎あおい、松田龍平、松山ケンイチの役は別の俳優が演じている。作品としては楽しめるが、一作目のインパクトが強かったためファンの間では残念だという声もあがった。

ところで今回再見して気がついたのだが、エンドロールに「綾野剛」の名前がある。いったいどこに出ていたのだろうと見直すと、ナナが初めて蓮のバンドを見たときに、そこのボーカルをしていた。ほんの少しの登場だが、デビューまもない綾野剛を見たい人は、探してみてはいかがだろうか。

コメディエンヌの才能を開花させた多部未華子

〇「あやしい彼女」（2016年）

女手一つで娘を育て上げた73歳の瀬山カツ（倍賞美津子）は、周りから煙たがられる存在だ。ある日、家を飛び出したカツは、不思議な写真館で写真を撮ると20歳の頃の自分（多部未華子）の姿になってしまう。彼女はこれまでできなかった青春を謳歌しようと決意。天性の歌声で人々を魅了し、歌手になる夢を掴みかけるが……。

本作の面白さは、多部未華子の演技と歌声だろう。見た目は20歳でも中身は73歳という難役を、話し方や仕草、ふとした表情で見事に表現。ゲップをしたり、股を開いたりとコメディエンヌとしての才能を存分に発揮した。そして「見上げてごらん夜の星を」「真っ赤な太陽」「悲しくてやりきれない」などの昭和歌謡を、情感豊かに歌う多部の姿には心を揺さぶられる。

NHK朝ドラ「あんぱん」で話題になった、孫役の北村匠海が弾くギターとの共演は必見だ。現在もバンド活動を続けている北村はこの時18歳。翌年に「君の膵臓をたべたい」で映画初主演を果たしている。

多部はカツの役作りについて、「73歳になりきるため、倍賞（美津子）さんの演技のタイミング、仕草、台詞の言い回しを、自分の演技に反映させるために吸収していた」と語った。その徹底した役作りが、老婆らしい立ち居振る舞いを生み出している。「透明感のある女優」というイメージの多部だが、彼女の新たな一面と確かな実力を再認識させられる一作だ。

本作は2014年に韓国で大ヒットし、その後8か国でリメイクされた話題作。オリジナル作では、日本でもなじみのシム・ウンギョンが多部に劣らず巧みに演じているので、見比べてみるのも面白い。

秘密が明らかになったとき、連弾が切なく響く

〇「言えない秘密」（2024年）

台湾の名作映画（同タイトルで2008年に日本公開）を原案とした、音楽大学を舞台に繰り広げられるラブストーリー。よく「目で感情を表現する」というが、古川琴音が役によって使い分ける「目の演技」は若手女優で随一ではないだろうか。

そんな古川は、この作品で初めて恋愛映画のヒロインを演じた。共演の京本大我との距離を縮めるために、撮影中はお互いに「きょも」「こっちゃん」と呼び合っていたという。

過去のトラウマからピアノが弾けなくなってしまった音大生・湊人（京本）。旧講義棟から聞こえてくる神秘的なピアノの音色に導かれ、雪乃（古川）に出会う。彼女が奏でる曲に惹かれた湊人が曲名を尋ねると、雪乃は「秘密」とだけ答える。連弾を通じて2人は次第に心を通わせていき、湊人は再びピアノと向き合うようになった。しかしある日、雪乃は湊人の前から姿を消してしまう。彼女はなぜいなくなったのか。「言えない秘密」が明らかになるとき、これまで見えていた世界が大きく変わる。

2人が息を合わせる連弾シーンが強烈な印象を残す。ラブシーンよりも音楽がお互いの感情を強く表現しているのだ。古川は公開当時のインタビューで「完成した映画を観たときに、鍵盤の上で動く2人の手に寄ったカットに一番ドキドキしたんです。指と指が触れてしまってハッとするところなんかは心臓が早鐘を打つ音が聞こえてきそうで……」と答えている。音楽シーンと古川琴音の存在感が、大きな魅力の一作だ。

「十二人の死にたい子どもたち」（2019年）で注目されて以来、その個性が評価され、多くの役に挑んできた古川。これからの活躍が最も期待される女優といえよう。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

