9月26日の本編最終回を最高視聴率で飾ったNHK連続テレビ小説（朝ドラ）「あんぱん」。かの名作「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さんをモデルにした物語とあって、やなせさん夫妻への注目も高まった。

生前のやなせさんは、ざっくばらんでストレートな発言でも注目されていた。その最たるものといえば、2013年7月6日、映画版「アンパンマン」25作目の舞台挨拶で飛び出した「余命2〜3週間」発言だろう。

当時のやなせさんは94歳。高齢をネタにした“自虐ジョーク”の真意について、当時の「週刊新潮」はやなせさんご本人に話を聞いていた。やなせさんの死去はこの発言から約3カ月後、同年10月13日のことである。

やなせたかしさん（2007年撮影）

（以下、「週刊新潮」2013年7月18号「余命2〜3週間は冗談でもアンパンマン『やなせたかし』死に支度」を再編集しました。文中の年齢、肩書等は掲載当時のものです）

突然の「余命宣言」に周囲は

その瞬間、会場に集まった親子連れや芸能マスコミは騒然となった。7月6日、25作目となる映画版「アンパンマン」の初日舞台挨拶に姿を現したやなせ氏は、

「順大の病院に通ってるんだけど、あと2、3週間しか生きられないって言われてるんだ」

と、いきなりのカミングアウト。誰もが“まさか”と思いつつ、卒寿をとうに過ぎた御年を考えれば疑いは拭いきれない。そんな場内の雰囲気を察してか、やなせ氏が、

「オレが死ねば（新聞記者が）20行は原稿を書く。いい映画の宣伝になるだろう？」

と、冗談めかして客席の笑いを誘ったところで挨拶は終了した。だが、果たして本当にただのブラックジョークだったのか。

「かなり前から“もうすぐ死ぬ”と仰ってますね。もう聞き飽きたくらいです」

一笑に付すのは、やなせ氏と30年来の付き合いという「アンパンマンこどもミュージアム」の佐藤慶夫総館長である。

「企画の打ち合わせの際に年内の予定を尋ねたら、“年内つっても、もうすぐいなくなるんだからいいんだよ”という。そうかと思えば、ステージ衣装を新調して“来年はこれを着ようと思うんだ”と仰ったりね。今でも大変お元気ですよ」

墓石を注文して、位牌も用意

とはいえ、やなせ氏の息災を願う子供たちのためにも、ここはご本人に登場を願うしかあるまい。

「いや、あれは冗談だよ。“2、3週間”というのは全くのジョークです。医者から余命を告げられたこともありません」

月に一度、順天堂大学病院で定期健診を受けてはいるが、目立った異常はないという。それを聞いてまずはひと安心、のはずが、

「確かにこの頃、『自分の人生が終わりそうになっているなぁ』と思うことは増えたね。耳も目も不自由になってきたし、何よりオレも94歳だろ。いつまで生きられるかは分からない」

さらに、告白はこれで終わらなかった。

「実はもう“死に支度”を始めているんです。墓石も注文したし、位牌も用意して仏壇に置いてある。田舎（高知県）のお寺に頼んで『清浄院殿画誉道嵩大居士』という戒名までつけてもらったんだ。な、準備万端だろ」

オレは見届けられないね

「アンパンマン」の絵本が初めて世に出た1973年当時、やなせ氏は54歳。アニメ化された1988年には69歳を迎えていた。その“晩年”は、正にアンパンマンの快進撃と共にあった。

先月、発表された「子供の好きなキャラクターランキング」（バンダイ調べ）でも、アンパンマンはポケモンやドラえもんを抑えて12年連続の首位。子供たちから変わらぬ支持を集めている。

「アニメが25年も続くとは全く考えてなかったな。最初はテレビ局も期待してなかったし、オレも『1年続けばいいかな』と思ってたくらい。最近は外国にも人気が広まって、今後がとても楽しみなんだけど、オレは見届けられないね」

作者の“死に支度”の一方で、アンパンマンは海を越えて行くのだ。

（「週刊新潮」2013年7月18号「余命2〜3週間は冗談でもアンパンマン『やなせたかし』死に支度」より）

今もなお大人気のキャラクター

その後、体調を崩したやなせさんは8月に入院。余命発言の3カ月と少し後、10月13日に死去した。

一方、アンパンマンの人気は現在まで衰えず、アニメ「それいけ！アンパンマン」（日本テレビ系）は現在も放送中だ。玩具や映像ソフト、食品、飲料といった関連グッズもいまや育児の必須アイテム。まさにアンパンマンは今も「みんなの夢」を守り続けている。

そうしたアンパンマンの活躍を「見届けられない」と吐露したやなせさんだったが、自身と愛する妻が朝ドラのモデルになるとは、思いもよらなかったことだろう。天国でどのような感想を抱いているのだろうか。

