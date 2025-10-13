大阪・関西万博　最終日の様子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　大阪・関西万博がきょう13日、閉幕を迎える。一般来場者の開門を前に、早朝からゲート前には大行列ができた。関係者もミャクミャク像の前で記念撮影を楽しむなど、あらゆるものがパビリオン化している。

【写真多数】万博最終日の「阿部寛パビリオン」など

　大阪メトロ夢洲駅内でミャクミャクが登場するビジョンや、「阿部寛パビリオン」と話題になった象印マホービンの広告は、たくさんの人がカメラを向け、“別れ”を惜しんだ。

　会場内では、開門前からミャクミャク像に人だかり。パビリオンスタッフらが名残惜しそうに記念撮影を行っていた。

　万博は、大阪・夢洲で4月13日に開幕し、世界各国・地域・機関がが参加した。184日間の祭りは、きょう13日に閉幕する。