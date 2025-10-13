

定年前は、「お金の終活」を始めるのにちょうどよいタイミングです（写真：78create／PIXTA）

定年前の時期は、自分自身の財産を確認し、万一の時にどうするかを考えておくためのよいタイミングです。金融コンサルタントでマネー教育の専門家である川口幸子さんは、この時期に相続や贈与の基本を押さえ、家族で話し合っておくことを推奨しています（本記事は、川口幸子・著『定年5年前に読むお金の本［超入門］』より抜粋、一部加筆のうえ、再編集したものです）。

相続──揉めないために知っておくべきこと

もしものことがあった時、残された家族が困らないようにするには、そして自分の築いてきた資産や想いをスムーズに引き継いでもらうためには、元気なうちからの準備、「お金の終活」が大切になります。

「終活」と聞くと、「縁起でもない」「自分にはまだ早い」と感じるかもしれませんが、そんなことはありません。定年前は、「お金の終活」を始めるのにちょうどよいタイミング、家族としっかり話し合っておきましょう。

特に相続トラブルは、財産の多少に関わらず、どんな家庭にも起こり得る問題です。残された家族が困らないよう、円満な関係を保つためには、基本的な知識と事前の準備が欠かせません。

相続税はそもそも何に対してかかる税金？

相続税は、受け継いだ財産の総額が、基礎控除額「3000万円＋（600万円×法定相続人の数）」を超えた場合にかかります。配偶者と子供2人なら、基礎控除額は3000万円＋（600万円×3人）＝4800万円。この金額以下であれば、原則として相続税はかからず、申告も不要です。

自宅の土地・建物の評価額が高い場合は、基礎控除額を超える可能性もあります。まずはご自身の財産が基礎控除額を超えそうか、大まかに把握しておくことが大切です。金融機関のWebサイトなどで簡単なシミュレーションができます。もし基礎控除額を超えそうであれば、早めに税理士などの専門家に相談しましょう。

相続で最もトラブルになりやすいのが、不動産です。実家を兄弟で相続した場合、「住み続けたい」「売却して現金で分けたい」「賃貸に出したい」など、それぞれ希望が異なるケースは少なくありません。不動産は物理的に分割するのが難しく、それぞれの思い入れも絡み合って、話がこじれてしまうことが多いのです。

分けにくい資産がどれくらいあるのかを把握し、どうするのかを生前に考えておくことが、無用な争いを避ける第一歩となります。

争いを避ける鍵は「家族会議」

相続トラブルを防ぐには、元気なうちに家族で話し合いの場を持つことです。誰にどの財産を遺したいのか想いを伝え、家族の考えや希望も聞きましょう。特に不動産をどうするのか、誰が引き継ぐか、売却するかなど、具体的な方針を決めておくことが大切です。

「まだ先のこと」と先延ばしにすると、いざという時に家族が困ります。認知症が発症すれば、話し合いすらできなくなります。定年という節目を機に家族会議を開き、「誰に」「何を」「どう分けるか」を明確にしておくことが、円満相続への近道です。

家族会議で話し合った内容を、法的な効力のある形で残すのが「遺言書」です。主に自分で手書きする「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。公正証書遺言は、費用や手間はかかりますが、公証人が関与するため確実に遺志を反映できます。

遺言書には法定相続人の「遺留分」という権利に注意が必要です。遺留分を下回る相続分しか得られなかった相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。とはいえ、ご自身の意思を明確に示しておくことは非常に重要です。まずは自筆証書遺言からでも、想いを書き留めてみてはいかがでしょうか。

生前贈与──賢く活用するためのポイントと注意点

「子供の住宅資金に」「相続財産を減らしたい」といった理由から、「生前贈与」に関心を持つ方もいるでしょう。生前贈与とは、生きている間に財産を無償で渡すこと。うまく活用すれば、将来の相続税負担を軽減できたり、必要なタイミングで家族を援助できたりします。

しかし、近年ルールが改正された点もあり、注意が必要です。

贈与の基本ルール：「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」

生前贈与には、主に2つの制度があります。

■暦年贈与

1年間（1月1日〜12月31日）に1人の人が受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要になります。この非課税枠は、贈与される人（もらう人）一人あたりの金額です。父親から110万円、母親から110万円を同じ年にもらった場合、合計220万円となり、110万円を超える部分に贈与税がかかります。





【注意！】

2024年からルールが改正されました。亡くなる前7年以内（以前は3年以内）に行われた暦年贈与は、相続財産に加算されます。

亡くなる直前の駆け込み贈与では、相続税対策の効果が薄れる可能性がある点に注意が必要です。

■相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与する際に選択できる制度です。この制度を利用するには、最初の贈与の翌年に税務署への届出が必要です。

2024年1月からは、年間110万円までの基礎控除が設けられました。この基礎控除を除き、贈与者1人につき累計2500万円までの特別控除枠の枠内であれば、贈与時には贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分には20％の贈与税が発生します。

また、年間110万円までは申告不要で、毎年この控除を利用できます。ただし、この制度を選択すると暦年贈与へ戻すことはできないため、注意が必要です。

生前贈与の注意点 名義預金はNG！

よくある失敗が、「名義預金」です。子供や孫の名前で作った口座に親や祖父母が入金しているケースです。

口座の名義人がその存在を知らず、自由に使えない状態では、税務署は「生前贈与」と認めません。

贈与を成立させるためには、「あげた」「もらった」という双方の認識があり、もらった人が自由に使える状態になっていることが重要です。

預金通帳や印鑑は名義人本人が管理し、「贈与契約書」を必ず作成するなど、贈与の事実を明確にしておきましょう。

贈与契約書の作成は税務調査や相続でのトラブルを避けるために有効で、渡す側と受取側の双方で保管しましょう。

（川口 幸子 ： クラウドコンサルティング代表取締役）