10月13日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』で主演を務める草磲剛のコメントが到着した。

本作は、遺品整理人である主人公が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていくオリジナルストーリーのヒューマンドラマ。脚本は、草磲が主演を務めた『デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士』（NHK）の高橋美幸が手がける。

草磲は、商社マンとして忙しく働いていた5年前に妻を亡くした後、遺品から汲み取った故人の想いを遺族に伝える遺品整理人となった鳥飼樹を演じる。

そのほか、中村ゆり、八木莉可子、塩野瑛久、長井短、小澤竜心、石山順征、永瀬矢紘、要潤、国仲涼子、古川雄大、月城かなと、大島蓉子、小柳ルミ子、村上弘明、中村雅俊、風吹ジュンがレギュラーキャストとして出演する。

本作について「僕の今までの役柄の中では、比較的セリフが少ないほうだなと思います。ただ、今回の役でいくと、セリフで伝える部分だけでなく、“人の想いを受ける”、そういう“受け取る”ような芝居が多く、印象に残っていますね。“受けの芝居”を求められたというか、“セリフがないときにどう演じるか”。それを試されていたというか、噛みしめた気がします」と語る草磲。視聴者に向けて、「これまで沢山経験させていただきましたが、このドラマでは、また新しい分野、新しい世界観を視聴者の皆さんにお届けできるのではないかと思っています。ゆったりとしたスロースタートのはずだったのに、回を追うごとに、ドキドキハラハラ。どんどん展開していって、大きなエネルギー、渦に巻き込まれていくという面白さもあります。超能力者やいわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある。いま、僕が、みなさんにオススメしたい、こういうドラマを見ていただきたい、と思うドラマです。ぜひ、ご覧ください！」とコメントを寄せた。

【草磲剛（鳥飼樹役）コメント】●鳥飼樹の人物像や魅力一生懸命なところ、人に寄り添う優しいところが、一番の魅力だと思います。撮影が進むにつれて、より一層、樹の優しさを感じました。もちろん彼には迷いもあるのですが、温かく人間味溢れる素敵なキャラクターだなと、回を重ねるごとに思います。

●第1話で印象に残っているシーンやセリフ僕の今までの役柄の中では、比較的セリフが少ないほうだなと思います。ただ、今回の役でいくと、セリフで伝える部分だけでなく、“人の想いを受ける”、そういう“受け取る”ような芝居が多く、印象に残っていますね。“受けの芝居”を求められたというか、“セリフがないときにどう演じるか”。それを試されていたというか、噛みしめた気がします。そんな中でも、心に残っているセリフは、「昨日まで自分を待っていてくれた人が、明日も待っていてくれるとは限りませんから」というセリフ。日常のあたりまえにある幸せが、実はとても奇跡的なことだと気づかされて、とても好きですね。

●撮影現場での「本番中！」「準備中！」などの掛け声は座長としての心意気、姿勢からか？声を出すと自分が元気になるからです。声の力、言葉の力ってとても大きいと僕は思っていて、単純に掛け声が好きなんですよね。大きな声や挨拶はなにより大事。カラ元気でもいいから、とりあえず言葉を発してみるところから始まる事もきっとあって。行き詰ったときの突破口になり得たり、言葉には謎の力があると思っています。

●日々の撮影を乗り切るリラックス方法、元気と健康の秘訣食事、睡眠、運動はもちろん気を遣っています。ただ大事なのは、心の持ちようだと思います。『５時間しか寝ることができなかったじゃなくて、5時間も寝ることができた』とかね。ポジティブに、良いほう良いほうに考えていることが、元気の秘訣かもしれません。

●最近見た自身の過去作品『僕の生きる道』を最近見ました。やっぱり、よかったですね。映像がすごく素敵で、テレビドラマのいいところが詰まっているなと感じました。僕の真骨頂でもあるなとも思いました。『僕の生きる道』のヒューマンというか、人間味、人間愛というものが、今でも僕の中に息づいていて、今回の『終幕のロンド』にも通じている。そういったことを感じられて嬉しかったです。

●初回放送当日を向かえた今の気持ち、視聴者へのメッセージこれまで沢山経験させていただきましたが、このドラマでは、また新しい分野、新しい世界観を視聴者の皆さんにお届けできるのではないかと思っています。ゆったりとしたスロースタートのはずだったのに、回を追うごとに、ドキドキハラハラ。どんどん展開していって、大きなエネルギー、渦に巻き込まれていくという面白さもあります。超能力者やいわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある。いま、僕が、みなさんにオススメしたい、こういうドラマを見ていただきたい、と思うドラマです。ぜひ、ご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）