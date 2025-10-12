Image: Pixy Tag

クラウドファンディングプラットフォームのKickstarterで、ミニマリストなApple Watchユーザー向けのモバイルバッテリー「Pixy Tag」がプロジェクト進行中です。すでに目標金額を大きく上回った資金が集まっていますが、期待されている理由はスマートトラッカーが内蔵されていること。

Appleの「探す」機能がついたモバイルバッテリー

Pixy Tagは、バッグやキーホルダーにもつけておけるコンパクトサイズのワイヤレスバッテリー。3.5×3.5×1.5cmで、重さは30g。ご丁寧にカラビナもセットでついています。バッテリーサイズは500mAhで、およそApple Watch20時間分が充電可能。ここにApple（アップル）の「探す」機能に対応したスマートトラッカーも内蔵。忘れ物防止機能がついており、一定距離以上離れるとスマホに通知が。

Image: Pixy Tab

つまり、モバイル充電とAirTagと充電用ケーブルをすべてまとめた上でめちゃ小さいのが最大のメリットです！

バッテリー最優先

コンパクトで持ち運びしやすいことから、ちょっとした隙間時間にも充電しやすいのはもちろん、いざとならばApple Watchにくっつけてしまえ！という潔のいいデザインになっています。

カラビナ外して、Apple Watchの裏にぺたり。手首とWatchの間にいれて装着すれば、充電しながら使えます。Apple Watchの背面センサーを利用したヘルス系トラッキングは使えないし、なんなら装着に違和感あると思いますが、それでもバッテリー切れよりはマシ…、なのか、な。

Pixy Tagは、10月23日までKickstarter中。1つ45オーストラリアドル（約4,500円）から、11月配送を予定。

※クラファン製品は製品の実現を含め予定通りにプロジェクトが進まないリスクがあります。資金応援（購入）は個人の責任で行なってください。

Source: Kickstarter