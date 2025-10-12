【冬の大敵】肌の乾燥を守る「保湿クリーム」ってホントに効果ある? 正しい塗り方を伝授!

寒い季節になると、気になるのが肌の乾燥。特に冬場は、保湿クリームが必須アイテムですが、正しい使い方を知っていますか？ 保湿クリームは乾燥を防ぐだけでなく、肌に潤いを閉じ込める効果があります。しかし、適切な順番や使用方法を間違えると、その効果を十分に得られないことも。今回は、冬の肌を守る正しい保湿ケアについて、「薬剤師」の山口さんに解説していただきました。

監修薬剤師：

山口 佳蓉（薬剤師）

2018年北海道医療大学卒業。大学卒業後は、大手調剤薬局に就職。北海道内の調剤薬局に薬剤師として従事する。様々な診療科の処方を経験。約5年間の臨床経験を経て、2023年6月からライター活動を開始する。薬剤師ライターとして「正確な情報をもとに、健康を読者に届ける」をモットーに執筆活動中。

編集部

保湿クリームを肌に塗るとどのような効果がありますか？

山口さん

保湿クリームの一番わかりやすい効果としては、「肌の乾燥を防ぐ」があります。なぜなら、保湿クリームには化粧水や乳液よりも油分の成分が多く含まれています。そのため、保湿クリームを塗ることで肌の表面に油の膜を作り、水分の蒸発を防ぐことで乾燥から肌を守ってくれています。

編集部

保湿クリームの効果的な使用のタイミングはありますか？

山口さん

顔の乾燥対策であれば、化粧水、乳液を塗った後に保湿クリームを使用することをおすすめします。最初に、化粧水など水分が多い保湿アイテムでお肌に潤いを与えます。そのあとに保湿クリームのような油分の多い保湿アイテムで油の膜で蓋をし、潤いをキープします。保湿アイテムは、水分が多いものから順に使用すると覚えておいてください。

編集部

ハンドクリームを保湿クリームとして顔や首に使用できますか？

山口さん

ハンドクリームを手以外の部位へ使用することは避けたほうがよいでしょう。ハンドクリームには、全身や顔用の保湿クリームよりもさまざまな成分や油分が多く含まれています。中には、顔や首にとって刺激の強い成分が含まれています。皮膚が薄い顔に使用してしまうと、皮膚に負担を与えて肌トラブルのきっかけになる可能性があるため、避けてください。

