「白内障手術後の視界」はどのように変化するの？【医師監修】

中高年を中心に、白内障の手術を経験していたり、これから白内障の手術を受ける予定であったりする方がいるのではないでしょうか。

白内障は加齢とともに進行する病気です。

本記事は、白内障手術後の見え方を解説していきます。

これから手術を受ける予定の方やそのご家族は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障手術後の見え方

手術後はすぐ視力が回復しますか？

白内障の手術は、薬の作用によって瞳孔を開いた状態で実施するため、手術直後からはっきりと見えるようになるとは限りません。回復が早い患者さんでも、少なくともはっきりとものが見えるようになるまでは、手術後数時間～1日ほどの時間を要するでしょう。ただし回復の早さは人それぞれで、年齢や眼科疾患の有無によって異なります。白内障以外に眼科疾患を抱えていない患者さんや年齢が若い患者さんは回復が早く、人によっては麻酔が取れると見え方が改善したと感じる方もいらっしゃいます。

手術前と手術後で視界はどのように変わりますか？

白内障の術後は視界が青みがかって見える場合があります。これは、加齢により黄色に着色し、青の光を通しにくくなった水晶体を、若い方の水晶体と同じ程度に青色の光を通しやすい眼内レンズに入れ替えるためです。このため、術後にものが青みがかって見える現象が起きることがありますが、見え方に慣れてくると気にならなくなることがほとんどです。さらに眼内レンズは光をより集める傾向があるため、術前よりも光が眩しく感じたり黒いものが飛んで見えたりするように感じるケースもありますが、徐々に慣れていくでしょう。

術後まぶしく感じる場合はどうしたらよいですか？

術後に眩しく感じる羞明という変化は、手術によって黄色く濁った水晶体を眼内レンズに交換したものによる生理現象です。眼内レンズの挿入によって水晶体の濁りが解消されるため、眼に入る光の量が増えてしまうのが原因となります。羞明は術後の経過に伴い、次第に気にならなくなっていくものの、不快感を覚える場合はサングラスをかけるとよいでしょう。

術後にメガネが必要となるケースについて教えてください。

術前から遠視や近視、乱視などの視覚異常がある場合は術後もメガネが必要です。眼内レンズは限られた範囲にしかピントが合わせられないため、術前のメガネをかけてもピントが合わないと感じるでしょう。術後は裸眼視力が安定するまでに1ヶ月ほどかかりますが、その都度、自分の視力に合わせてメガネを調整しましょう。近年は、手術で使用する眼内レンズの種類が増えつつあります。多焦点レンズや乱視矯正眼内レンズなどの種類があるため、医師と相談して自分に見合った眼内レンズを使用するのが大切です。

この記事では、白内障の患者さんが術後に日常生活を送るうえでの留意点について解説しました。

眼は私たち人間が生きていくうえで、大切な感覚器のひとつです。

白内障手術は身体への負担が少ない手術ではあるものの、合併症のリスクがゼロということではありません。

健やかな生活を送るためにも、術後の眼の状態にしっかりと気を配り、少しでも小さな変化を感じたら医療機関を受診するよう心がけましょう。

