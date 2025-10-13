初回放送を前に、主演・草磲剛からコメントが到着！ドラマ『終幕のロンド』今夜放送スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月13日22時より、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の放送がスタート。その第1話放送を前に、主人公・鳥飼樹を演じる草なぎ剛からコメントが到着した。

■「いわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある」（草なぎ剛）

本作は、妻を亡くし幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』

10/13（月）スタート

毎週月曜22:00～

出演

草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと／大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

演出：宝来忠昭 洞功二

演出・プロデューサー：三宅喜重

■関連リンク

『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』公式サイト

https://www.ktv.jp/shumaku-rondo/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/

