初回放送を前に、主演・草磲剛からコメントが到着！ドラマ『終幕のロンド』今夜放送スタート
10月13日22時より、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の放送がスタート。その第1話放送を前に、主人公・鳥飼樹を演じる草なぎ剛からコメントが到着した。
■「いわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある」（草なぎ剛）
本作は、妻を亡くし幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
■番組情報
カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』
10/13（月）スタート
毎週月曜22:00～
出演
草なぎ剛 中村ゆり
八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘／
要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと／大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明
中村雅俊 風吹ジュン
脚本：高橋美幸
演出：宝来忠昭 洞功二
演出・プロデューサー：三宅喜重
