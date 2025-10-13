子どもたちでにぎわう「札幌市こども人形劇場こぐま座」の公演＝8月、札幌市中央区

日本初の公立人形劇場「札幌市こども人形劇場こぐま座」が7月で開館から50年目を迎えた。90席の小さな劇場は、保育園・幼稚園児や小学生、家族連れでにぎわい、公演は年200回を超える。主に舞台に立つのは、職員による人形劇講座で学んだ大小さまざまな市民劇団の人たち。柴田由香館長（55）は「子どもに笑顔を、と切磋琢磨する市民らの力は大きい」と語る。（共同通信＝田代展嵩）

こぐま座は札幌市中心部の中島公園の一角にある。9月11日の講座では、1カ月半後の公演に向けて真剣な表情で人形作りに励む参加者の姿があった。厚みのある緩衝材をカッターで削って手脚を作ったり、衣装の布の色を選んだり。職員は講師として相談に乗る。

講座では人形や脚本作りから、稽古を繰り返して演じるまでを実践。知り合いから誘われ初めて受講する同市の桑原さゆりさん（47）は、講座で出会った初心者3人と公演を目指す。「意見を出し合いながら作り上げることに、楽しさとやりがいを感じる」と話す。

開館は1976年。当時の札幌市長が姉妹都市のドイツ・ミュンヘンで人形劇場を視察したことがきっかけだった。せっかくの舞台を生かすため地元の劇団を増やそうと、開館直後から母親向けの初心者講座を始めた。

徐々に対象を広げ、今では男女問わず幅広い年代が参加。よりレベルの高い作品を目指す経験者向け講座もある。小学生の頃の観劇がきっかけで、技術を学び始め、その後市民劇団を結成した人もいるという。

公演は週末や夏・冬休みが中心で、前年度は延べ約1万人が来場した。4年前に初めて受講し、しばしば舞台に立つ同市の杉浦朋子さん（49）は「子どもたちがときに笑い、ときに真剣に見てくれるのが励み。手厚くサポートしてくれる環境があるから続けられる」と感謝を口にした。

人形劇講座で人形作りに励む参加者たち＝9月、札幌市中央区

公立人形劇場「札幌市こども人形劇場こぐま座」＝8月、札幌市中央区