「MISS KING」飛鳥（のん）×藤堂（藤木直人）“復讐バディ”始動で反撃編幕開け
【モデルプレス＝2025/10/13】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜／全8話）の第3話が、13日より配信される。
【写真】森愁斗、美人女優と熱い抱擁
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
このたび公開された場面写真には、朝ごはんを食べる礼子（倉科カナ）と藤堂（藤木直人）の微笑ましいシーンや、アイドル的人気の女流棋士・由奈（鳴海唯）が壇上で手を振る姿、そして結城邸で熱い抱擁を交わす龍也（森愁斗）と由奈の姿も。
第3話からは、同じ憎しみを抱く飛鳥と藤堂がバディとなり、“盤上”での復讐を始動させていく“反撃編”となっており、登場人物たちが抱える深い事情、そして渦巻く想いなども明らかに。そして、飛鳥が人生を懸けて挑む将棋の対局シーンは見どころの一つ。しかし、「史上初の女性棋士」という誰しもが到達できていない場所を目指し、自らの強い意志で快進撃を起こしていく飛鳥には、敵意、嫉妬、嫌がらせの数々が取り巻いていく。険しく過酷な道のりを、果たしてどのように盤上で切り開いていくのか。
さらに、第3話にはお笑い芸人のあべこうじが出演していることも解禁となった。（modelpress編集部）
飛鳥（のん）と同じく、彰一（中村獅童）に対して憎しみを抱く元棋士・藤堂（藤木直人）。共通の因縁を持つ二人は、「将棋で彰一に復讐する」ことを誓い、共に作戦を立てていく。
しかし、彰一と公式に対局するためには、飛鳥自身が「史上初の女性棋士」とならなければならないという高いハードルが立ちはだかる。まずはアマチュア戦から挑戦することにした飛鳥だったが、20年以上のブランクと未熟さから、結果は惨敗。そして藤堂の厳しい指導のもと、飛鳥は“谷底”から這い上がるような修行の日々をスタートさせる。
【Not Sponsored 記事】
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
◆「MISS KING / ミス・キング」
◆「MISS KING / ミス・キング」第3話
