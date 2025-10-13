40・50代に激推しっ！【ニトリのN+】狙いたいのは「大人に似合うトップス」

おしゃれを自由に楽しめる秋本番、ワードローブを更新したいなら【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】は要チェックかも。N+では日常使いしやすく、どこかキレイめな印象もキープしやすいトップスが揃っており、40・50代のおしゃれさんにとって心ときめく一着が見つかりそう！ 今回は、ミドル世代に推したいN+のトップスをお届けします。

品格漂うスエード調素材の高見えカーディガン

【N+】「ストレッチスウェード調カーディガン」\3,990（税込）

サッと羽織るだけで大人の品格が漂う着こなしにアップデートしてくれそうな、スエード調素材のカーディガン。ブルゾン未満のライトな羽織として頼れるだけでなく、もう少し季節が進んだらコートの内側にも重ねられそうなマルチな一着です。マットな質感のスエード調素材が高見えとともに旬度UPを狙えて、ニットカーディガンとはまた雰囲気が違った装いを楽しめそう！

ラメがきらめくシアーニット素材で華やかに

【N+】「シアーラメニットプルオーバー」\3,990（税込）

シアー素材をあえて秋冬にも取り入れるのが定番化しつつある今、秋の制服としてヘビロテしたくなりそうなニットプルオーバー。上品な透け感があるシアーニット素材はラメがさりげなくきらめき、重さが先行しがちな秋冬コーデに華やかさを添えてくれます。ダボついて見えにくいシルエットもキレイめ派のミドル世代が着回しやすいポイントに。

ストライプ柄のシアー素材でほんのり秋らしく色付け

【N+】「軽量シアーストライプカーディガン」\2,990（税込）

ストライプの表面感があるシアー素材が、コーデに変化と奥行きを与えるカーディガン。公式サイトによると「薄手で軽量」とのことで、肩がけするスタイリングも気楽に楽しめそうです。カラーはオフホワイト・ブラウン・モスグリーンの3色から。深い色味でも素材のおかげで重く見えにくく、コーデをほんのり色付けする感覚で取り入れられるはず。

リラックス感とクリーンな印象を両立させる一着

【N+】「異素材使いドルマンスリーブプルオーバー」\3,990（税込）

目が詰まったダンボールニット素材によって、リラックス感とクリーンな印象を両立させたプルオーバー。袖から脇にかけて余白のあるドルマンスリーブと着丈に前後差を持たせたデザインが、1枚で着てゆるりと抜け感を醸し出します。袖や裾にはリブニットをドッキング。幅があることで、タックインせずともメリハリのある着こなしが完成しそう。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ