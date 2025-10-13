市原隼人 「“群を抜いてハード”な現場」で強烈なキャラを演じ切る、役者としての”志”

「楽しむ余裕なんてまったくない」

「“志”という字が好きなんです」

好きな言葉を問うと、市原隼人（38）はそう言って色紙にペンを走らせた。彼が書いた「志高く」という三文字には、真摯に芝居と向き合う人柄が表れていた。

’01年、映画『リリイ・シュシュのすべて』で俳優としてデビューした市原は、その後もドラマ『WATER BOYS ２』（フジテレビ系）や『ROOKIES』（TBS系）など、数多くのヒット作、話題作に出演してきた。

激アツな演技で観る者を魅了してきた市原だが、最新の主演映画『おいしい給食 炎の修学旅行』（10月24日公開）は、市原が演じる「給食絶対主義者」の中学校教師・甘利田幸男が、生徒たちと「どちらが給食をおいしく食べるか」という闘いを全力で繰り広げるグルメコメディ。

甘利田は何よりも給食を愛し、給食を愛せない人間を許すことができないというエキセントリックなキャラクターだ。’19年10月にドラマ版の第１作が放送され、現在まで３シーズン、劇場版が３作公開されている人気シリーズとなっている。いわば“変化球”的なこの作品に、真っ直ぐ芝居に取り組んできた市原は、どんな志で臨んだのか。

「コミカルな作品なので『演じていて楽しそう』と言われますが、実際は楽しむ余裕なんてまったくない。この作品は原作がないので、キャラクターも世界観も手探りで作っていかなければいけない。おまけに、甘利田はこれまでにないぐらい強烈なキャラクターなので……撮影はほぼアドリブでした。

チャップリンの言葉で“人生はクローズアップで見ると悲劇だが、ロングショットから見ると喜劇である”というものがありますが、まさにそれを体現しています。これまで、過激なアクションや狂気的な主人公を演じてきましたが、“群を抜いてハード”な現場です」

20年を超えるキャリアを持つ市原にとっても難役だった甘利田だが、素顔の市原と共通する面もあった。

「中立の立場で物事を考えるところでしょうか。偏った考えを持たず、良いものは良い、嫌なものは嫌とはっきり言う。その姿勢には共感できます。それから、『食』が好きなところも同じです。子供の頃から、揚げパンが大好きでしたし、余った牛乳を勝ち取るためによくじゃんけんに参加していた。私も給食のために学校へ行っていましたから（笑）」

10月10日発売の『FRIDAY10月24・31日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、芝居の原動力や今後の目標について、市原が本誌に語った内容を掲載している。

『FRIDAY』2025年10月24･31日合併号より