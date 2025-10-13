日本時間14日からリーグ優勝決定シリーズ

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）からブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに臨む。レギュラーシーズンでは6戦全敗の難敵と対戦するが、過去のポストシーズン（PS）のデータでは悲観する必要はなさそうだ。

今季のレギュラーシーズンで、ドジャースは6戦全敗。初対戦は1-9の完敗だったが、残りは2点差負けが2試合、1点差負けが3試合と接戦だった。

対戦成績からXでは、「正直一番上がって欲しくない相手だったかも」「ブルワーズやりにくいですね」「ブルワーズ怖い」などの声が上がったが、悲観する必要はない。

MLB公式のサラ・ラングス記者は日本時間12日、自身のXを更新。「ブルワーズは今年ドジャースに6勝0敗。このナ・リーグ優勝決定シリーズは、片方のチームが一方をレギュラーシーズンでスイープした7度目のポストシーズンシリーズ」とした上で、ドジャースにとっては吉兆データを紹介した。

2015年：ナ・リーグ優勝決定シリーズ カブス（7勝0敗）VSメッツ*

2014年：ワールドシリーズ ロイヤルズ（3勝0敗）VSジャイアンツ*

2009年：ア・リーグ地区シリーズ ヤンキース*（7勝0敗）VSツインズ

2007年：ア・リーグ地区シリーズ ヤンキース（6勝0敗）VSインディアンズ*

2006年：ワールドシリーズ タイガース（3勝0敗）VSカージナルス*

2003年：ア・リーグ地区シリーズ ヤンキース*（7勝0敗）ツインズ

*がポストシーズンのシリーズで勝利

レギュラーシーズンで対戦相手に全敗だった6チーム中、実に4チームがシリーズを制している。制覇率66.7％の事実が、ドジャースの背中を押す。



（THE ANSWER編集部）