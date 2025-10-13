争奪戦の予感ッッ！！【スタバ】とびきりスイートなコラボ登場♡「ジェラピケグッズ」

【スターバックス】から、発売前からSNSでも話題になっていた【gelato pique（ジェラート ピケ）】とのコラボグッズがついに登場！ 今回は、マニアが発売初日にGETしたアイテムをご紹介。どれも争奪戦になりそうなので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

もったいなくて使えない！？ ボーダーカップ & くまキャップ

パステルカラーがジェラピケらしい「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」と「べアリスタキャップ」のセット。カップのみの販売もありますが、今回のべアリスタキャップはジェラピケ仕様。ジェラピケのウエアとヘアバンドを身に着けていて「うしろ姿もキュートで愛おしい」と@j.u_u.n__starbucksさんも絶賛。「一目でジェラピケってわかる」というリユーザブルカップもお気に入りのようです。

これは見逃せない！ ジェラピケコラボカード

ジェラピケコラボの「スターバックスカード」は、「ベア柄」と「ベアボーダー ミントグリーン」の2種類が登場。@j.u_u.n__starbucksさんいわく「ミントグリーンのカードが人気みたいだけど、ミニベアちゃんのも可愛い」とのこと。2,000円以上の入金から購入できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A