公明との斉藤鉄夫代表が11日、YouTube番組「ReHacQ－リハック－」に出演し、首相の靖国参拝は「大きな外交問題」と明言した。



【写真】維新・藤田共同代表、靖国問題は「日本の政党が騒ぎ立てるのは良くない」

10月4日に高市早苗氏が自民党の新総裁となった。総裁選を終えた高市氏が公明党にあいさつに来た際、斉藤氏は「3つ懸念があります。解決されない限りは連立ということにはなりませんよ」と伝えたと明かした。公明党側からは「政治とカネ」「靖国神社参拝」「外国人との共生」についての懸念が示された。



斉藤氏は「ReHacQ－リハック－」で「靖国に参拝されることは個人の信仰の自由ですが、総理大臣として参拝されるということは大きな外交問題になります」とコメント。「靖国参拝＝外交問題」という見解を明示した。



さらに「中国、ロシア、北朝鮮がああいうブロックを形成する中で、日本の安全保障上、いわゆる外交関係、アメリカとの関係、韓国との関係、中国との関係を考えると、この靖国問題というのはまさに安全保障の問題で外交問題であると」と重ねて強調した。



高市氏は4日の総裁選直後に靖国参拝については「外交問題にされるべきことではない」と明言していた。また、日本維新の会の藤田文武共同代表は8日の定例会見で、安倍晋三元首相が靖国参拝した時に連立与党だった公明党が抗議しなかったことを指摘。「日本の政党がそういうことをごちゃごちゃと騒ぎ立てるっていうのは、それ自体良くない」と苦言を呈していた。



（よろず～ニュース編集部）