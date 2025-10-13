日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が、12日までにX（旧ツイッター）を更新。11日にプライベートで大阪・関西万博を訪れた際、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）とバッタリ会ったことを明かした。



【写真】万博閉幕直前…まさかの2ショ実現！息子君たちと訪れ、パパの顔

男児2人と万博会場に来た藤田氏は「プライベートでのラスト万博。パビリオン並んでたら、まさかイベントに国民民主玉木代表が！ご登壇を存じ上げず、偶然でびっくりしました」とつづり、万博会場でのイベントに登壇していた玉木氏との“サプライズ”を振り返った。



玉木氏は同日、Xで「もしいらっしゃるなら会えないかなと吉村知事に連絡したら今日は会場にいないとのことで残念に思っていたところ、トークセッション中、たまたまプライベートでお越しの藤田共同代表にお目にかかりビックリ。わざわざ写真におさまっていただき感謝です。大阪・関西万博の大盛況、おめでとうございます！」と報告。維新の吉村洋文代表（50、大阪府知事）とは会えなかったとしたが、藤田氏との2ショット写真を公開した。



藤田氏は、玉木氏のポストを引用し「僕もビックリしました！子どもたちが、お父さんのおともだち？って素朴に聞いてたので、偉い人！と教えておきました 本日ありがとうございました」と投稿。息子たちとのやりとりをユーモラスに伝えた。



（よろず～ニュース編集部）