新日本プロレスは１２日、東京・ユナイテッド・シネマ豊洲スクリーン１で「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」（１３日、両国国技館）の前日イベントを開催した。

イベントでは、メインイベント「ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権」王者ザック・セイバーＪｒ．と挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが登壇し調印式を行った。

真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス」を初制覇し最高峰へ初挑戦するＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「プロレス界の最高到達点であるＩＷＧＰが今ここにあるんや。誰もがプロレスラーとして生まれたからには、この手に欲しい、あのベルトを巻きたい、そう願うベルトが俺の目の前まで来てるっていうことや。俺はそのＩＷＧＰ、初挑戦で１発でとったるぞ。世界のレスラーが嫉妬するような闘いでこのベルトを獲る。ＩＷＧＰは俺のもんや」と宣言した。

迎え撃つザックは「言うまでもなく俺たちは今年２回、『Ｇ１』で闘って、１勝１敗という成績だった。試合内容はとても凄惨なものになっていたと思う。俺がＴＡＫＥＳＨＩＴＡの首を絞めれば、アイツは俺の首を折ろうとしてきた。正直言って俺のキャリアの中で一番タフな試合だったと言っても過言ではない。言うまでもなく、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは今年の『Ｇ１』の覇者である。ただし、俺はＩＷＧＰ世界ヘビー級の王者として、絶対に明日は防衛しないといけない。一度俺はこのベルトを落として、また再度自分の力で自分の手元に戻したわけだが、このベルトは最後どこにも行かせることはできないと思っている。明日、俺が勝利することで、ＩＷＧＰというこの世界ヘビーのベルトが、新日本だけではなくレスリング全ての世界、プロレスの中の最高のベルトであることを証明して、そしてその勝者は間違いなく世界で一番の選手であることを証明しようと思う。言うまでもなく、明日、勝つのはこのザック・セイバーＪｒ．、この俺であることは間違いない」と防衛を確信した。

さらにＤＤＴ、ＡＥＷ、新日本と３団体と契約する挑戦者に「ＡＥＷで試合するっていうのは至極当たり前のことだと思っているが、裏を返すと新日本とも同時に二つの契約、ＡＥＷと新日本で契約を結んでいるのに、なぜ新日本では試合を行なっていないんだっていうような単純な疑問は持ちつつも、ただ彼がＡＥＷでどんな試合をしているかっていうことに関しては、俺にとって重要なことではなくて、大切なことはＴＡＫＥＳＨＩＴＡが『Ｇ１』覇者としてリョーゴクで、ＩＷＧＰ世界ヘビーのベルトに挑戦してくるということを俺は全力で受け止めて、明日、自分が出すべき結果を出すものだと思っている」と明かした。

勝てば来年１・４東京ドーム大会で王者としてリングに立つことも見えてくるがＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「『Ｇ１』の闘いでもそれが分かったし、ＩＷＧＰのベルトでも今それを感じていますけど、新日本プロレスの最高峰の闘いっていうことで、先のことと未来のことをペラペラ喋れるぐらいの余裕がなくて、まずは明日やから。本当は『チャンピオンになったら俺がこうしてやる』って公約を一つ二つ掲げられればスマートなんでしょうけど、チャンピオン、ザック・セイバーＪｒ．に挑戦する、ＩＷＧＰ世界ヘビーのベルトがどれだけ重いか、どれだけキツいか。まぁね、全ては明日に懸かっているんでいい闘いをします」と明かした。

一方の王者は「ＴＡＫＥＳＨＩＴＡが言う通りまずは明日の試合に１００パーセント集中しないといけないと思っているし、ＴＡＫＥＳＨＩＴＡという相手を甘く見るつもりは一切ない。ただ未来の話をここであえてするとすれば、明日防衛して、１・４『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ』に向かうまでに最低でも３回か４回は防衛を重ねていきたいと思っている。俺にとって１．４っていうのが最終の地点ではなくて、今このベルトの最多防衛記録を持っているヒロオキ・ゴトーを超えていって、自分自身がこのベルトに新しい色を付け加えていって、最多の防衛記録を保持する王者となっていくというのが今、自分が考えるチャンピオン像だ」とプランを披露していた。

◆１０・１３両国全対戦カード

▼ＩＷＧＰ女子選手権試合 ６０分１本勝負

王者・Ｓａｒｅｅｅ ｖｓ 挑戦者・朱里

▼第２試合 スペシャル６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ティタン、高橋ヒロム、鷹木信悟 ｖｓ クラーク・コナーズ、石森 太二、デビッド・フィンレー

▼第３試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー ｖｓ ＳＡＮＡＤＡ

▼第４試合 後藤洋央紀復帰戦 ３０分１本勝負

ＹＯＨ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権＆エル・ファンタズモ デビュー２０周年記念試合＆棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ） １５分１本勝負

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・棚橋弘至

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ボルチン・オレッグ ｖｓ 挑戦者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・上村優也、海野翔太

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ゲイブ・キッド ｖｓ 挑戦者・辻陽太

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ザック・セイバーＪｒ． ｖｓ 挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ