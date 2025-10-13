草なぎ剛、過去作振り返り「僕の真骨頂」ドラマ 新作にも共通点【コメントあり】
俳優・歌手の草なぎ剛が主演するカンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）がきょう13日からスタートするのに伴い、草なぎからコメントが届いた。
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
草なぎは、約30年前の『いいひと。』（1997）に始まり、『僕の生きる道』（2003）、『僕と彼女と彼女の生きる道』（04）、『僕の歩く道』（06）、『37歳で医者になった僕』（12）、『神様のベレー帽〜手塚治虫のブラック・ジャック創作秘話〜』（13・単発ドラマ）、『銭の戦争』（15）、『嘘の戦争』（17）、『罠の戦争』（23）で主演を務めた。カンテレ制作の連ドラ主演として、最多記録の9度目を数える。単発ドラマも含めると10作目を迎える。
――改めて、鳥飼樹の人物像、魅力を教えてください。
一生懸命なところ、人に寄り添う優しいところが、一番の魅力だと思います。撮影が進むにつれて、より一層、樹の優しさを感じました。もちろん彼には迷いもあるのですが、温かく人間味あふれる素敵なキャラクターだなと、回を重ねるごとに思います。
――第１話で印象に残っているシーン、セリフはありますか？
僕の今までの役柄の中では、比較的セリフが少ないほうだなと思います。ただ、今回の役でいくと、セリフで伝える部分だけでなく、“人の想いを受ける”、そういう“受け取る”ような芝居が多く、印象に残っていますね。“受けの芝居”を求められたというか、“セリフがないときにどう演じるか”。それを試されていたというか、かみしめた気がします。
そんな中でも、心に残っているセリフは、「昨日まで自分を待っていてくれた人が、明日も待っていてくれるとは限りませんから」というセリフ。日常のあたりまえにある幸せが、実はとても奇跡的なことだと気づかされて、とても好きですね。
――撮影現場で、草なぎさんから発せられる「本番中！」「準備中！」などの掛け声が印象的です。草なぎさんならではな気がしますが、座長としての心意気、姿勢からでしょうか？
声を出すと自分が元気になるからです。声の力、言葉の力ってとても大きいと僕は思っていて、単純に掛け声が好きなんですよね。大きな声や挨拶はなにより大事。カラ元気でもいいから、とりあえず言葉を発してみるところから始まる事もきっとあって。行き詰ったときの突破口になり得たり、言葉には謎の力があると思っています。
――日々の撮影を乗り切るリラックス方法、元気と健康の秘けつは？
食事、睡眠、運動はもちろん気を遣っています。ただ大事なのは、心の持ちようだと思います。「5時間しか寝ることができなかったじゃなくて、5時間も寝ることができた」とかね。ポジティブに、良いほう良いほうに考えていることが、元気の秘けつかもしれません。
――現在、TVerで過去作品『僕の生きる道』『神様のベレー帽』『罠の戦争』が配信されていますが、最近ご自身の過去作品で、見られたものはありますか？
『僕の生きる道』を最近見ました。やっぱり、よかったですね。映像がすごく素敵で、テレビドラマのいいところが詰まっているなと感じました。僕の真骨頂でもあるなとも思いました。『僕の生きる道』のヒューマンというか、人間味、人間愛というものが、今でも僕の中に息づいていて、今回の『終幕のロンド』にも通じている。そういったことを感じられてうれしかったです。
――初回放送当日を向かえた、いまのお気持ち、視聴者へのメッセージをお願いします。
これまでたくさん経験させていただきましたが、このドラマでは、また新しい分野、新しい世界観を視聴者の皆さんにお届けできるのではないかと思っています。ゆったりとしたスロースタートのはずだったのに、回を追うごとに、ドキドキハラハラ。どんどん展開していって、大きなエネルギー、渦に巻き込まれていくというおもしろさもあります。
超能力者やいわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある。いま、僕が、みなさんにオススメしたい、こういうドラマを見ていただきたい、と思うドラマです。ぜひ、ご覧ください！
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
――改めて、鳥飼樹の人物像、魅力を教えてください。
一生懸命なところ、人に寄り添う優しいところが、一番の魅力だと思います。撮影が進むにつれて、より一層、樹の優しさを感じました。もちろん彼には迷いもあるのですが、温かく人間味あふれる素敵なキャラクターだなと、回を重ねるごとに思います。
――第１話で印象に残っているシーン、セリフはありますか？
僕の今までの役柄の中では、比較的セリフが少ないほうだなと思います。ただ、今回の役でいくと、セリフで伝える部分だけでなく、“人の想いを受ける”、そういう“受け取る”ような芝居が多く、印象に残っていますね。“受けの芝居”を求められたというか、“セリフがないときにどう演じるか”。それを試されていたというか、かみしめた気がします。
そんな中でも、心に残っているセリフは、「昨日まで自分を待っていてくれた人が、明日も待っていてくれるとは限りませんから」というセリフ。日常のあたりまえにある幸せが、実はとても奇跡的なことだと気づかされて、とても好きですね。
――撮影現場で、草なぎさんから発せられる「本番中！」「準備中！」などの掛け声が印象的です。草なぎさんならではな気がしますが、座長としての心意気、姿勢からでしょうか？
声を出すと自分が元気になるからです。声の力、言葉の力ってとても大きいと僕は思っていて、単純に掛け声が好きなんですよね。大きな声や挨拶はなにより大事。カラ元気でもいいから、とりあえず言葉を発してみるところから始まる事もきっとあって。行き詰ったときの突破口になり得たり、言葉には謎の力があると思っています。
――日々の撮影を乗り切るリラックス方法、元気と健康の秘けつは？
食事、睡眠、運動はもちろん気を遣っています。ただ大事なのは、心の持ちようだと思います。「5時間しか寝ることができなかったじゃなくて、5時間も寝ることができた」とかね。ポジティブに、良いほう良いほうに考えていることが、元気の秘けつかもしれません。
――現在、TVerで過去作品『僕の生きる道』『神様のベレー帽』『罠の戦争』が配信されていますが、最近ご自身の過去作品で、見られたものはありますか？
『僕の生きる道』を最近見ました。やっぱり、よかったですね。映像がすごく素敵で、テレビドラマのいいところが詰まっているなと感じました。僕の真骨頂でもあるなとも思いました。『僕の生きる道』のヒューマンというか、人間味、人間愛というものが、今でも僕の中に息づいていて、今回の『終幕のロンド』にも通じている。そういったことを感じられてうれしかったです。
――初回放送当日を向かえた、いまのお気持ち、視聴者へのメッセージをお願いします。
これまでたくさん経験させていただきましたが、このドラマでは、また新しい分野、新しい世界観を視聴者の皆さんにお届けできるのではないかと思っています。ゆったりとしたスロースタートのはずだったのに、回を追うごとに、ドキドキハラハラ。どんどん展開していって、大きなエネルギー、渦に巻き込まれていくというおもしろさもあります。
超能力者やいわゆる“特別な人”が登場するようなドラマではないですが、身近で自分事であるがゆえに、きっと心に迫るものがある。いま、僕が、みなさんにオススメしたい、こういうドラマを見ていただきたい、と思うドラマです。ぜひ、ご覧ください！