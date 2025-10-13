『夜ふかし』フェフ姉さんの“夏”に密着「最近燃えることがない」 新たに3人の友人が登場
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 日本の大大大問題 秋の全国一斉調査スペシャル』（後9：00〜後10：54）が、きょう13日に放送される。
【がん踏みカット】新たに3人登場！フェフ姉さんの友人
今回は、2016年に東京・渋谷の街頭インタビューで偶然出会い「全国フェフニュース」「TOEIC受験」「婚活」「キックボクシング」など、様々なことにチャレンジしてきたフェフ姉さんの“夏の戦い”に密着する。
今夏、久々にフェフ姉さんと多田さんに再会するも、昨年末に運転免許を取得して以来、泣くほど努力してプロになったキックボクシングも半年ほどお休みしているとのこと。そこで「最近燃えることがない」というフェフ姉さんに久々に“フェスのリポート”をしてもらう。
フェフ姉さんらが挑むのは「水上大運動会」。出場するため、フェフ姉さんは多田さんのほかに3人の友人を召喚する。5人チームで優勝を目指すが、一筋縄ではいかない競技だらけ。はたして姉さんたちの結果は。そして、チーム編成に隠されたフェフ姉さんの密かな思惑が明らかになる。
