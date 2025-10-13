『夜ふかし』“桐谷さん”「たまには現金を使いたい」 半年ぶり登場で“やせ細った姿”
タレントのマツコ・デラックスとSUPER EIGHTの村上信五が出演する日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし 日本の大大大問題 秋の全国一斉調査スペシャル』（後9：00〜後10：54）が、きょう13日に放送される。
【番組カット】段ボールが山積み…困っている桐谷さん
今回は、元プロ棋士で、多くの株を保有する投資家・桐谷広人さん（75）に密着する。日々の生活を優待だけで賄うのは当たり前、むしろ山ほどある優待券を使い切らねばという使命感から、自転車で爆走する生活を送っている桐谷さんを春のスペシャル以来、半年ぶりに訪ねる。すると、思った以上にやせ細った桐谷さんの姿があった。
「たまには現金を使いたい」という桐谷さんの欲求を満たすべく、3人の妹を連れて2度目となる兄妹旅行へ。今回の行き先は兵庫県。テーマパークを巡り、高級旅館で温泉に浸かり、久々の現金支払いを満喫する桐谷さん。さらに、間近に迫った誕生日をお祝いする妹さんたちからのサプライズもある。
そして、散らかりまくった桐谷さんの部屋をスタッフも手伝って大掃除する。山積みになった段ボール箱の中からは謎の音声が録音されたカセットテープが次々と出てくる。桐谷さんも思わずテープを止めてしまうほどのその中身とはいったい何なのか。
