「あの〜ちゅいまちぇんだけど…」3歳娘の“悶絶級”お願い動画が364万回再生 母親に続きを聞いた
3歳娘が、母親にあるお願いをする様子がインスタグラムに投稿され、愛らしいやり取りに再生回数368万回以上、12万4000「いいね」が付く話題となっている（10日午後4時時点）。
【写真】「おねだり可愛すぎる」こうめちゃん（仮名）と母親の愛らしいやり取り
投稿した母親の＠um_hobbiesさんは「3歳娘のお願い」と書き出し、娘のこうめちゃん（仮名／3歳）との会話を動画で投稿。
「毎日寝る前に布団の中で１日の出来事を振り返って こんなことがあったね〜！楽しかったね〜！と、楽しかったこと嫌だったことなどいろんなことを話します！この時間が私は大好きで記録に残したくてたまに録音するのですが 突然面白可愛いことを言ってきたので ぜひ皆さんにも聞いて欲しい」とつづり、親子の癒やされる会話を公開した。
【寝る前のひととき 一部始終】
こうめちゃん：すいまちぇんだけど…あの〜ちゅいまちぇん
母親：はい、どうしたんですか？
こうめちゃん：あの〜ちゅいまちぇんだけど、トントンちてくれまちゅか？
母親：あ、わかりました笑 トントンしたら寝れますか？
こうめちゃん：うん。ねれまちゅ
母親：はい、じゃあトントンします おやすみなさいっ
母親は、こうめちゃん（仮名）のかわいらしいお願いに思わず笑みがこぼれており、「親バカながらこの喋り方が たまらん可愛いです」とコメント。さらに、トントンしたあとのことについて、オリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――どういう状況だったの？
「布団に寝ころびながら寝る前にお話をすることが日課で、思い出に残したくてたまに録音しています。今回の会話もたまたま録音していました！」
――こうめちゃん（仮名）のお願いに、どう思った？
「かわいすぎてトントンいくらでもしてあげるという気持ちになりました。笑」
――普段から寝るときはトントンしているの？
「普段もトントンして寝かしつけることが多いです。がお願いされたのは初めてです！」
――動画の続きを教えて
「トントンしたらすぐに寝ました！」
この動画にユーザーからは「なんだこれ。可愛すぎる。暗闇のとんとんおねだり可愛すぎる」「腰くだけました かわいーねー」「可愛すぎて悶絶です、、」「しっかり『ちゅいまちぇん』て言ってて最高」などのコメントが集まっていた。
