2026ワールドカップまで1年を切っているが、現時点で優勝候補と呼べるのはどこだろうか。前回のカタール大会を制したリヴァプール所属のアルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターは、まず3つのチームを挙げた。



『TyCSport』によると、マクアリスターは「スペイン、フランス、そしてアルゼンチンが優勝候補だ」とコメント。昨夏のEURO2024を制しているスペイン、2022W杯ファイナリストのフランスはタレントも超豪華で、2026年大会でも優勝を狙うだけの力がある。





[速報]ブラジルが先制ゴール!!

▷https://t.co/worAWfbNl8



韓国代表 vs ブラジル代表

ABEMAで国内"独占"無料生中継



／

前半13分 ギマランイスの

キラーパスにエステヴァンが反応!!

＼



キリンチャレンジカップ2025

10.14(火)18:45~ 日本代表vsブラジル代表を

ABEMA・テレビ朝日系列で無料生中継! pic.twitter.com/S1hm1uZCPd — アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 10, 2025

[速報]ブラジルが追加点!

:https://t.co/worAWfbNl8



国際親善試合

韓国代表 vs ブラジル代表



／

前半41分 ヴィニシウスから

カゼミーロへ繋ぎロドリゴが

自身で切り込み追加点!

＼



キリンチャレンジカップ2025

10.14(火)18:45~ 日本代表vsブラジル代表を

ABEMA・テレビ朝日系列で無料生中継! pic.twitter.com/ahDSpVD09h — アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 10, 2025

[速報]ブラジルが止まらない!

:https://t.co/worAWfbNl8



国際親善試合

韓国代表 vs ブラジル代表



／

後半32分 抜け出したヴィニシウスが

DFとGKの間を抜く技ありゴール!

＼



キリンチャレンジカップ2025

10.14(火)18:45~ 日本代表vsブラジル代表を

ABEMA・テレビ朝日系列で無料生中継! pic.twitter.com/RCio6kDei8 — アベマサッカー (@ABEMA_soccer) October 10, 2025

そして前回王者アルゼンチンも当然ながら候補だ。マクアリスターも自分で語ったように、アルゼンチンも優勝候補にふさわしいだろう。リオネル・メッシが参戦するかは分からないが、指揮官リオネル・スカローニの下でチームバランスは安定している。FCコモMFニコ・パスやレアル・マドリードMFフランコ・マスタントゥオーノなど若い新戦力も加わっていて、攻撃陣の層は厚い。さらに、マクアリスターはもう1カ国を追加した。それが南米のライバルであるブラジルだ。「ブラジルも加えていいだろう。彼らは復活を遂げているよ。今はベストコンディションではないかもしれないけど、素晴らしい選手がいるし、優秀な監督だって加わった。ブラジルには歴史、影響力があるからね」ブラジルは指揮官にベテランのカルロ・アンチェロッティを迎え、チェルシーの若手FWエステヴァン・ウィリアンやMFアンドレイ・サントスなど新世代も台頭している。先日には親善試合で韓国代表を5-0で粉砕していて、アンチェロッティの下で着実にベースが出来上がってきている印象だ。14日には日本代表が親善試合でブラジルに挑むことになるが、優勝候補相手に実力を試す貴重な場になるだろう。