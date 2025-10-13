ローマの王子様として観客を魅了するプレイを連発してきた元イタリア代表FWフランチェスコ・トッティ。現役時代はトップ下やセンターフォワードをこなしてきたが、現在のセリエAでトッティ風な選手は少なくなっている。



そんな中、トッティ氏が現在のセリエAで唯一ワクワクする選手がいるという。それがFCコモでプレイするアルゼンチン代表MFニコ・パスだ。



21歳のニコ・パスはFCコモで順調に成長していて、今季は開幕からリーグ戦で3ゴール3アシストを記録。昨季の成績は6ゴール8アシストとなっているが、今のペースならば昨季の数字はあっさりとクリアしてくるだろう。





南米の選手らしい創造性もあり、ややファンタジスタ風味な選手とも言える。トッティ氏もニコ・パスのプレイには興味があると語っている。「現時点で、イタリア人のタレントはそれほど多くないと言える。イタリア人ではないけど、私が注目しているのはニコ・パスだけ。彼には本当に興味を惹かれるね」（『Calciomercato』より）。トッティ氏と同じ感覚を抱いているサッカーファンも多いはずで、ニコ・パスのプレイからFCコモの試合を見るようになった人もいるだろう。ニコ・パスはレアル・マドリードからコモに加入しており、レアルは買い戻し条項を持っている。来夏にもレアルが買い戻しへ動くとの話もあり、ニコ・パスの才能ならばレアルでも主力の座を狙えるかもしれない。