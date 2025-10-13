

旅行先として短期滞在するのと生活するのは全く別物である（写真：マレーシアの玄関口、クアラルンプール国際空港。筆者撮影）

みずもと氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクール（インター校）に通い始めて3年目を迎える。

世界のインター校市場の調査機関ISC Researchの調査によると、マレーシア国内のインター校で学ぶ生徒の数は右肩上がりで推移しており、マレーシアを教育移住先として選ぶ日本のご家族も少なくない。

そのうえで、教育移住についてはポジティブな側面が大きく取り上げられたり、個人の体験ベースの発信が多くなる等、実態が見えづらい点がある。

今回の記事では、筆者の経験や周囲の教育移住者の声から、海外移住がうまくいかないケースについてリアルな現状をお届けする。

教育移住したけど「帰国を選ぶ人」の共通点は？

筆者がマレーシアに移住した2022年から現在まで、日本人の教育移住者は肌感としても倍以上に増えています。

マレーシア教育移住・留学エージェント「GLOBRIDGE」代表の藤井佐和氏は「日本経済の低迷や円安、給与水準の伸び悩みなど将来への不安も相まって、居住地を問わない働き方を模索するご家庭が増え、海外教育への関心が高まっているように感じます」と分析します。

「これまで“富裕層だけの選択肢”と捉えられていた海外教育移住ですが、インフルエンサーのSNS投稿や、身近にマレーシアへ教育移住した友人がいるなど、より身近に感じる機会が増え、『我が家でも実現できるかもしれない』と、現実味を帯びるようになったのかもしれません」（前出の藤井氏）

その分析は腑に落ちるところが多く、心理的なハードルが低く教育移住に挑戦できるのがマレーシアの良いところなのでしょう。

一方で、教育移住の「華やかな面」だけが独り歩きし、実態をよく知らないまま渡馬して「こんなはずではなかった」と早期帰国を決めるご家族も一定数いらっしゃいます。

「子どもが現地の学校・生活に馴染めなかった」「進路選択を考えた時日本のほうが有利」等、子どもに起因する帰国理由と並んでよく耳にするのが「親が現地の生活に馴染めなかった」というもの。

「日本に戻りたい」と帰国を選ぶ親御さんにはどんな共通点があるのでしょうか。

「英語を話せる子になってほしい」という希望で渡馬する教育移住者の中には、子どもだけでなく親御さんも英語を話せないケースがあります。

親が英語を話せず、閉塞感・孤独感を募らせることも

もちろん、親子で英語力をつけることを目的とし、親御さんも語学学校に通ったり、現地で友人をつくり英語で積極的に交流するケースもありますが、英語力に自信がないがゆえに外出や人との交流がままならず、閉塞感・孤独感を抱く場合も。

前出の藤井氏によると、「孤独で疲れた」と、マレーシアを後にする方もいらっしゃるようです。



インターナショナルスクールのクラスメイトが消防署で開いた誕生日パーティ。親子で招待されることが多く、子どもたちが遊んでいる間は親同士の交流の時間に。英語を話せないと日本人同士で固まってしまうことも（写真：筆者撮影）

昨今の教育移住者の増加もあり、都市近郊には多くの日本人家族が住んでいるため、日本人同士で交流することは可能です。

自分たち以外に頼れる人がいない中、交代で子どもの送り迎えや遊びの付き添いをするなど助け合える密な関係性を築ける一方で、「自分は同じコンドミニアムの日本人グループLINEに招待されなかった」「誰と誰が繋がっているのか分からないので、気軽に愚痴も言えない」など、密だからこそ新たな人間関係の悩みが生まれることもあります。



日系の病院の場合、LINEを使って日本語での問い合わせも可能。また、ローカルの病院の場合Whatsappというメッセンジャーアプリを導入していることが多く、テキストで問い合わせができる。（写真：筆者提供）

マレーシアで生活する以上「英語」が共通言語のひとつになりますから、先生や学校のスタッフ、賃貸物件のオーナー、さらに、生活インフラを担う携帯会社、水道会社、電力会社などとのやりとりも英語で行う必要があります。

最近は翻訳アプリも精度が高く、極論英語が話せなくてもテキストベースでコミュニケーションができますが、電話や対面など相手とリアルタイムで交渉しようとすると、聞きたいことの半分も聞けず、言いたいことの半分も言えない、という歯がゆい思いをすることも。

やはり「言語の壁」は生活するうえでの大きなストレス要因のひとつと言えるでしょう。



インター校入学時の「健康状態申告書」（写真）やインター校で遠足に行く際の申込書には「緊急連絡先」記入欄がある。本当に緊急の時は電話で英語のやり取りをする必要があることを忘れてはならない。

日本の水準・常識を求める

「家のつくり、掃除のきれいさ、時間管理や応対の丁寧さなど、日本の品質やサービスレベルをマレーシアで求めてしまう方は、ストレスを多く感じるかもしれません」（前出の藤井氏）

たとえば我が家が借りたコンドミニアム高層階の部屋は、大雨の日にガラス張りの角部屋から雨水が染み込み、部屋中水浸しになりました。

そもそもの施工の甘さも問題なのですが、対応自体の遅さも日本のサービスに慣れていると非常にストレスです。

オーナーからも何度もコンドミニアムのマネジメントに急いで修繕するよう交渉してもらいましたが、修繕されたのは結局、半年後。それまではいつ浸水するかわからないので、該当の部屋に荷物を広げることができませんでした。



水浸しになった高層階の部屋。カーペットから水が滴るほど。原因は窓ガラスの継ぎ目の不良で、同じコンドミニアムの他の部屋でも同様の事象が多発。半年間で3回業者が変わったこともあり修繕が進まなかった（写真：筆者提供）

また、インター校のアドミッション（入学事務局）の対応も学校によってさまざまで、カジュアルなコミュニケーションをとるスタッフも多いといいます。

問い合わせから回答がもらえるまで時間がかかることもざらにあります。

さらに、日本ではこちらが尋ねなくても、意図を汲んで説明してもらえることがありますが、海外では「ここがわからないので教えてほしい」と、自分で言葉にして尋ねなければ「何も質問がない」と受け取られます。



比較的ハイグレードなコンドミニアムですら、注意看板を斜めに施工。日本の丁寧さ、正確さに慣れていると違和感がある。（写真：筆者撮影）

疑問点を解消するのは「教える側の責任」ではなく、「尋ねる側の責任」なのです。

どちらがいい、悪いではなく単純な「文化の違い」ですから「なるほど、ここではそうなのか」と受け取ったうえで交渉するしかないのですが、「日本ではこうしてくれるのに」と日本の常識で考えてしまうとフラストレーションが溜まる一方です。

アドミッションと折り合いがつかず「こんな学校に子どもを通わせられない！」と転校を決めたご家族もいます。お子さん自身は学校を気に入っていたのに、残念です。

「外国で暮らす」という大前提に立ち返ろう

「教育移住」という言葉を聞くと、「子どもがインター校で学ぶこと」にばかり目が行きがちですが、言語や文化の違う「外国で暮らす」という大前提があります。

生活するうえでのトラブルは日本でも多々あれど、母国語である日本語で簡単に意思疎通が取れること、そして、日本ならではの「かゆい所に手が届く」品質・サービスで、不満が大きくならずに済んでいるところがあるのかもしれません。

ですが、いくらマレーシア教育移住が身近なものになったとしても、マレーシアは言語も文化も違う「外国」です。

「子どもが英語を話せるようになればそれでいい」「子どもが馴染んでくれればそれでいい」ではなく、教育移住を通して自ら言葉の壁に挑み、異なる文化と前向きに向き合おうとする親の姿勢こそが、子どもの英語力や国際感覚の向上にプラスの影響を与えるのではないでしょうか。

（みずもと まい ： マレーシア在住ライター）