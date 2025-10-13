

トランプ大統領は「11月から中国製品に100％の追加関税をかける」と表明。日本国内では公明党が連立政権を離脱。このままだと14日の日本株は大荒れとなりそうだ（写真：ブルームバーグ）

直近の相場を振り返ろう。先週末（10日）のNYダウ工業株30種平均の下げ幅878ドル（下落率1.90％）は、4月下旬以来約半年ぶりの大きさだった。またS&P500種指数も前日比2.71%安、ナスダックの下落率に至っては同3.56％安と、まさに尋常でない下げとなった。

相場の根幹を揺るがすような悪材料だが、好機到来

直接の下げ材料は、ひととき忘れていた「米中貿易戦争の再燃」である。これで韓国・慶州で今月末に開幕するアジア太平洋経済協力会議（APEC）参加に合わせて行うと言われていた米中首脳会談も中止の可能性が出てきてしまった。これは、相場の根幹に係わる突然のネガティブ材料であるだけに、簡単に「待っていた押し目」とは言えない雰囲気だ。

日経平均株価も同様に、公明党の連立離脱で自民党の高市早苗総裁の首相指名が不透明になった。しばらく「高市トレード」も休止と言わざるをえず、トレードで上げた分の相当部分の剥落は免れない。

日経平均は、10月10日の「オプションSQ」（売買の権利をやりとりするオプション取引での、月1回の特別清算指数算出日）を前にして、2日から約4000円高となった。だがそのSQ値が「幻のSQ」（当日の高値がSQ値に届かないこと）となり、テクニカル面では強烈な下げシグナルとなるおまけまでついている。

確かに、公明党の連立離脱に続いて起きた米中貿易摩擦再燃は、国内外の政治リスクが同時に顕在化した稀有な例であり、相場の根幹を揺るがしかねない悪材料である。だが、短期的には押し目買いの好機と考える。

なぜそう言えるのか。それは、ひとことで言うと、直近の上昇が本物であるからだ。

日本株は5月以降、予想を大きく上回って上昇したが、この局面での兜町の「はやり言葉」は「日本の市場が変わった」だった。それは、ひとことで言えば「日本市場の体質強化」を指す。

つまり、（1）新NISA（少額投資非課税制度）の恒久化など、個人投資家の資本形成支援が国家戦略になった、（2）コーポレートガバナンス（企業統治）改革が深化し、政策的株主還元の促進で株主資本配当率や自己（自社）株買いが増加した、（3）（2）の要因によって「日本企業は資本効率が悪い」との海外評価が改善されつつあるということだ。

そのため、外国人投資家も、「日本株は構造改革と外部環境の好転が重なったことで極めて魅力的になっている」として積極的に投資し、割安な優良株へ記録的な資金を入れた。ここで言う構造改革とは、東京証券取引所の一連のガバナンス改革や、円安による輸出企業の業績改善を指す。また、外部環境の好転とは、米中貿易摩擦の一時休戦と日米貿易合意を指す。

「日経平均の1万円高」も「正当な上昇」

直近の局面では、アメリカのAIブームに乗る形でソフトバンクグループの評価が急上昇し、特に同社の日経平均における指数構成比率が急拡大した、などの特殊要因もある。これで日本株を「アンダーウェイト」としていたアメリカ系のファンドが、出遅れポジションを是正するために集中的に買いを入れたからだ。

だが、結果的に日経平均は6月に3万8000円台の上値抵抗帯を抜けてから、4万8580円まで駆け上がり「一気の1万円高」となった。そのこと自体、相場の本物感を醸し出している。この短期間での急上昇については、「早すぎるのではないか」と言われていた。確かに、期間にしてわずか約4カ月で約30%もの上昇は、過去のペースと比べても異例だ。

しかし、以下の（1）〜（5）のように考えたほうがしっくり来るのではないか。

（1）上値の壁を突破したことで、テクニカル面で言えば「新しい上昇波動」が始まり、アルゴリズムやファンドの買いが加速した。（2）米国株の上昇や円安が日本株を押し上げ、特に半導体・輸出関連と言う先導役がいた、（3）空売りの逆日歩発生で、売り方撤退の買いが入った。この、ファンドのETF（上場投資信託）買いが大きかった。

さらに（4）構造転換期には「価格の水準訂正」が起こりやすい。制度・資本・需給が同時に動くとき、株価は大きくレベルを変えるものだ、（5）よって、日経平均の3万8000円台突破から4万8000円台への到達は単なる節目突破ではなく「制度改革の象徴」だった。

制度改革の象徴とは、市場参加者が「日本が本気で変わろうとしている」と感じるような、構造的で継続的な制度の転換点を指す。単なる一時的な政策ではなく、資本市場の根本的な仕組みや株価判断を変えるような改革である。具体的には、「内部留保重視」や「株主還元軽視」からの脱却で、東証のわかりやすい「PBR（株価純資産倍率）改革」は制度改革の象徴的な一手だ。企業が株主の視点で行動するようになったこと自体が、制度改革そのものだった。

このように、5月以降の急上昇は、単に日本株が短期間人気化したのではなく、日本の株式市場が変わったことを、内外の投資家が察知したからだ。

当面の下落相場への対策はどうすればいいのか

筆者は、かねてから「日本株は日経平均で言えば終値の前日比が

1000円以上の下げとなるまでは強気で攻めろ」と行ってきた。なぜ終値かと言えば、それはダウ理論による。NYダウの創始者であるチャールズ・ダウは、株価の価値は終値に集約されるとしているからだ。

これは、「相場は下げるまで上がる」という当たり前の考えだ。まず週明け13日の月曜日の米国株次第だが、3連休明け14日火曜日の日経平均は、明らかに10日（4万8088円）比で1000円以上の下げになるだろう。

結局、ドナルド・トランプ大統領が株価の急落を見て、市場で言われる「TACO」（最後、トランプ大統領はビビッて政策などを修正する、という意味）となり、さらに、日本でも新しい連立政権の枠組みができれば、市場は再び強気トレードに戻ると思う。

よって、基本的に弱気になることはないが、ひとまず日経平均の下値のメドを考える必要はあるだろう。候補として25日移動平均線からの乖離率＋3％の4万7000円処、同＋1％の4万6000円処、同0％の4万5500円処がまず考えられる。だが、11日の日経平均先物価格（大阪取引所の12月限）は4万5200円であり、すでにこれらの価格を下回っている。

一方で、2025年度の日経平均の予想EPS（1株当たり利益）は10日に2596円と過去最高を更新している。さらに、有力シンクタンクの調査では、2026年度業績予想は25年度比13％程度の増益だ。

仮にEPSの伸び率を13％ではなく固く10％と見ても、2026年度には2800円台になる。株価の期待値と言える予想PER（株価収益率）は現在18倍台後半まで上昇しているが、今後、筆者の基準であまり無理のない20倍まで上昇すると仮定すると、「嵐」（押し目）が過ぎた後は、5万6000円台を目指すと想定できる。従って、この局面をどう対処したらいいのかの答えは明白だ。

（当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています）

（平野 憲一 ： ケイ・アセット代表、マーケットアナリスト）