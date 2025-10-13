J1アビスパ福岡のDF橋本悠（23）、MF名古新太郎（29）、岩崎悠人（27）の3選手が12日、福岡市の「ソニーストア福岡天神店」で1日店長を務めた。約100人のファン・サポーターを相手に、ヘッドホンの視聴を勧めたり、カメラで一緒に自撮りを行ったりする接客や、トークセッションを行った。

3人は普段からソニー製品を愛用しているといい、ヘッドホンについて岩崎は「音楽に集中できる」とPR。名古は「移動中のバスとか、静かにしたい時に使う。よくしゃべる選手がいっぱいいるので、湯澤（聖人）選手だったり…。話を聞こえないようにして集中したい時に使っています」と話して笑いを誘った。イベントの途中ではFW碓井聖生（24）もサプライズで登場。店内でファンの撮影に気軽に応じていた。

シーズンも残り5試合。福岡は現在、勝ち点40で14位につける。岩崎は「全試合で勝てるようにしっかりと準備していくので、ベススタに足を延ばして一緒に戦ってください」と呼びかけ、橋本は「笑顔あふれる写真を増やしていきたい」と決意表明した。（伊藤瀬里加）