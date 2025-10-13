ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第１戦の前日１２日（日本時間１３日）は練習日で、両軍監督・選手が記者会見に出席した。

ＮＬＣＳはナ・リーグ勝率１位のブルワーズの本拠アメリカンファミリーフィールドで１３日（同１４日）に開幕する。「低年俸対高年俸、普通の男たち対ハリウッド、という見方があるが」と、勝率３位ドジャースのほうが格上とする質問を受けたＢ・チュラング内野手は「うちはいいチームだし、選手年俸をどうこう言っても意味はない。自分たちを信じること、選手がどれだけ稼いでいるかに関係なくチームを信頼することがここまで来られた理由だ。友情パワーというものは本当にあるんだ。みんながお互いを信じて、それぞれベストを尽くしている。それだけでだ」と続け、自分たちの野球を遂行することを誓った。

またＣ・ダービン内野手は「それは年間を通しての物語でもあった。だから新しい話ではない。開幕からずっとそういう見方があった」とサラリ。「でも自分たちは自分たちのことだけを考えてきたし、それがうまくいった理由だと思う。相手が誰かということより、自分たちがどうかが重要だ。もちろんドジャースは素晴らしいチームだが、このシリーズでも何も変わらない」と現在のチームに自信を見せた。