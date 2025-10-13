新日本プロレスは１２日、東京・ユナイテッド・シネマ豊洲スクリーン１で「ＫＩＮＧ ＯＦ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ ２０２５」（１３日、両国国技館）の前日イベントを開催した。

イベントでは同大会で復帰する前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・後藤洋央紀がトークショーを行った。後藤は、６・２９名古屋大会でザック・セイバーＪｒに敗れＩＷＧＰ世界ヘビー級王座から陥落。この試合で右ヒジを負傷し「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３５」も欠場し３か月あまり戦線離脱した。

復帰戦では、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＹＯＨと組んで大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、藤田晃生と対戦する。トークショーでは、「後藤革命」について「後藤革命というのはベテランの意地なんですよ。これを作り出したのは、（新日本プロレスオーナーの）木谷（高明）さんのひと言からなので」と明かし、その言葉は「２０歳以上年齢が離れると若者は憧れない」という趣旨の発言で「俺は木谷さんに感謝しているし、あのひと言が俺に火をつけた。火のついた俺から、新日本のベテランたちが『俺もやるぞ』と思ってくれれば、それがまさに後藤革命です」と説いた。

欠場中は「治療以外は動けるようになるまでは家事、雑用、子どもたちの送り迎えもしていました」と明かした。また、映画「ストリートファイター」（２０２６年１０月公開予定）でエドモンド本田役を務めることが発表されたが「映画の話を初めて聞いたときはビックリしましたね。事務所から話がきたときに『どうする？』って聞かれて、もちろんやりますよって。ストリートファイターと言えばみんなカセットを持ってたし、部活の朝練に行くと言って友だちの家に行って、朝の７時ぐらいからやってましたから。親御さんがよく許してくれましたよね。いま親の立場だから言えますけど、そんなの絶対に許さないですよ（笑）。役が来たから言うわけじゃないですけど、当時から本当に“エドモンド本田使いになる”って言ってたんですよ。みんなにエドモンド本田使いを宣言して、３０年ちょっとの時を越えて、話がきた。これも縁ですよね」と明かしていた。

そして復帰戦へ「３か月ちょっと休んでしまいましたが、明日ついに復帰します。復帰した暁には一刻も早く、もう一度、新日本プロレスの最前線に舞い戻りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。明日、会場でお会いましょう！」とファンへメッセージを送った。

◆１０・１３両国全対戦カード

▼ＩＷＧＰ女子選手権試合 ６０分１本勝負

王者・Ｓａｒｅｅｅ ｖｓ 挑戦者・朱里

▼第２試合 スペシャル６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ティタン、高橋ヒロム、鷹木信悟 ｖｓ クラーク・コナーズ、石森 太二、デビッド・フィンレー

▼第３試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ドリラ・モロニー ｖｓ ＳＡＮＡＤＡ

▼第４試合 後藤洋央紀復帰戦 ３０分１本勝負

ＹＯＨ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権＆エル・ファンタズモ デビュー２０周年記念試合＆棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ） １５分１本勝負

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・棚橋弘至

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ボルチン・オレッグ ｖｓ 挑戦者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・上村優也、海野翔太

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ゲイブ・キッド ｖｓ 挑戦者・辻陽太

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・ザック・セイバーＪｒ． ｖｓ 挑戦者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ