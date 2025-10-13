今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、いつも我慢していたことや疲れが一気に溢れてしまいそう。何でも1人でやろうとせずに、家族など周りの人を頼るようにしましょう。気分転換に好きなことを思いきりやるのもアリ。恋愛面は、初恋相手のような人に出会うなどのときめきがありそう。緊張せず友達感覚で話すと親しくなれる予感。
★ワンポイントアドバイス★
体の不調な部分があれば、向き合って整えるようにしましょう。疲れをためないような生活習慣をつくっていくのも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/