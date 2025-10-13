ÀººÌ¤ò·ç¤¯Åû¹á²ÅÃÒ¤ËÌ¾¾¤¬¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡Ö¤â¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡× ¤½¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ¤·À¤ÂåºÇ¶¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿
¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤Îµ²±¡Á¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå
Âè14²ó Åû¹á²ÅÃÒ¡ÊDeNA¡Ë
¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥Ï¡×
¡¡¾¾ºäÂçÊå¡Ê¸µÀ¾Éð¤Û¤«¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¸å¤Î2008Ç¯²Æ¡£²£ÉÍ¤ÎÌ¾»²ËÅ¡¦¾®ÁÒÀ¶°ìÏºÉôÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¼ç¼´¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤ò¡¢¤½¤¦É¾¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ä¤Å¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤Ï¡¢²£ÉÍ¤ÇÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¾¾°æ½¨´îµé¡£¤Ç¤â......¤Ê¤«¤Ê¤«Åö¤¿¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÚÆþÉôÁá¡¹¡¢²£ÉÍ¹â¤Î£´ÈÖ¤ËÈ´Å§¡Û
²£ÉÍ¹â£²Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç19ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂçÇúÈ¯¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¡¡photo by Ohtomo Yoshiyuki
¡¡Åû¹á²ÅÃÒ¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÈÂÇÅÀ¤ÎÆó´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ¹¤¯DeNA¤ò¸£°ú¤·¡¢17Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤À¡£20Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÆ¯£³Ç¯¤Ç18ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ24Ç¯¡¢¸ÅÁã¡¦DeNA¤ËÉüµ¢¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÊÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â½Ð¾ì»î¹ç¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é²Æ¾ì¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢ºÇ½ªÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»250ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Î33»î¹ç¤Ç14ËÜÎÝÂÇ¤ÈËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£µð¿Í¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè£±Àï¤Ç¤â¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¤·¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦ºæ¥Ó¥Ã¥°¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤Ë30ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º´ØÀ¾ÁªÈ´¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¿Ê³Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¯¹ë¤«¤é°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¡£¤À¤¬Åû¹á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¤òÎ¥¤ì¤Æ²£ÉÍ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¾®³Ø¹»£²Ç¯¤Î»þ¡Ê98Ç¯¡Ë¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¾¾ºä¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££±²óÀï¡ÊÂÐÌø¥ö±º¡Ë¡¢PLÀï¡¢ÌÀÆÁµÁ½ÎÀï......¤¿¤À¡¢±äÄ¹17²ó¤ÎPLÀï¤Ï£¹²ó¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ï¡¢¿å±Ë¤Ç¤âÁª¼ê°éÀ®¥³¡¼¥¹¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¶¶ËÜ»Ô¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Î·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿å±Ë¤ÇÁ´¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤ÏÌîµå¤Î¤¿¤á¡×¤È³ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î²£ÉÍ¤Ç¤Ï¡¢ÆþÉô¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê£´ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î2007Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï£³ÈÖ¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¡¢¤½¤·¤Æ´ØÅìÂç²ñ¤ËÍ¥¾¡¡£¸ø¼°ÀïÄÌ»»22ÂÇÅÀ¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´Áª¼êÃæ¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÁªÈ´¤Ç¤ÏËÌÂçÄÅ¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ë½éÀïÉé¤±¡£Åû¹á¼«¿È¤â¡¢ÆóÎÝÂÇ¤³¤½£±ËÜµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÂÇÀÊ¤ÏÊ»»¦ÂÇ¡¢»°¿¶¤Ê¤É¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁªÈ´°Ê¸å¤â¶ì¤·¤ó¤À¡££µ·î¤Î¾·ÂÔ»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤ÎÅìÉÍµð¡Ê¸½¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ò¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤æ¤¨¤Ë·Ù²ü¤µ¤ì¡¢ÊÑ²½µå¤ÇÊø¤µ¤ì¡¢ÊÑ²½µå¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é¹ø¤òÄË¤á¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¡£ÅÏÊÕ¸µÃÒ´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦Ìîµå¤ò¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¾¤Ð¥µ¥¸¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¥Þ¥Ã¥Ï¡×¤È¡¢¾®ÁÒÉôÄ¹¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤À¡£¡Ú£²Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç³ÐÀÃ¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ²Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÆî¿ÀÆàÀî¤òÀ©¤·¤Æ¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢£·ÈÖ¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿Åû¹á¤Ï18ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤¬2³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤»¶¡¹¤Ê¥Ç¥¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åû¹á¤Î³ÐÀÃ¤Ï¹Ã»Ò±à½éÀï¡¢±ºÏÂ³Ø±¡¡Êºë¶Ì¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤À¡£¹Ã»Ò±àÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¿±¦Â¤ò¤¹¤êÂ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜÀþ¤Î¤Ö¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦2²ó¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç¥é¥¤¥È¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤à¤Ê¤É·×4ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤È3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ½ç¤¬£·ÈÖ¤«¤é£´ÈÖ¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡ËÀï¤Ç¤â2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤â2°ÂÂÇ¡£¤½¤·¤ÆÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢µÕÉ÷¤òÀÚ¤êÎö¤¯2¥é¥ó¡¢ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÎËþÎÝÃÆ¤È¤¤¤¦2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÎÎ¥¤ì¶È¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¡¢Åû¹á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬µ¤·¤Æ¤¢¤ë¡£
¡ÖËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¡¢ÎÝ¾å¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¡ØËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥ÏÃÆ¡×¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢Å·À¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£15ÂÐ£±¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅû¹á¤Ï¡¢1»î¹ç¸Ä¿ÍºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£¸ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤ÏÀõÂ¼±ÉÅÍ(¸½¡¦³ÚÅ·)¤é¤Î¤¤¤¿Âçºå¶Í°þ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢19ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¤ÈËè»î¹ç¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¸Ä¿Í14ÂÇÅÀ¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ëÂçºå¶Í°þ¡¦Çë¸¶·½¸ç¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²Ç¯À¸¤È¤·¤Æ£±Âç²ñ£³ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢À¶¸¶ÏÂÇî°ÊÍè¡£Æî¿ÀÆàÀî¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤Ç¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤é¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚµÆÃÓÍºÀ±¤«¤éÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¡Û
¡¡Åû¹á¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍâ2009Ç¯¡¢²Æ¤Î¿ÀÆàÀîÂç²ñ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»þ´ü¤À¡£08Ç¯½©¤Î¿ÀÆàÀî¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢09Ç¯¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢Åû¹á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î²Æ¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡£
¡ÖËÍ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£À®Ä¹¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¤½¤¦»Ø´ø´±¤¬Ã¦Ë¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤À¡£ÁªÈ´½àÍ¥¾¡º¸ÏÓ¡¦µÆÃÓÍºÀ±¡Ê¸½¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Î³°¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¡¢¥é¥¤¥È¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ÖÆÃÂç¥½¥í¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊäÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀ¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤È¤é¤¨¤¤ì¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¤¢¤Þ¤ê¡¢ÂÔ¤Á¤¤ì¤º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤âÅû¹á¤Ï3ÆüÁ°¤ËÈ¯Ç®¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÁê¼ê¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤â¹Ã»Ò±à¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ç4»þ´Ö¤ÎÅÀÅ©¤òÂÇ¤Á¡¢¶¯¹Ô½Ð¾ì¡£
¡¡£µ²ó½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï¤Õ¤é¤Õ¤é¤Ç¸òÂå¡¢¤È¤¤¤¦È¾ÉÂ¿Í¾õÂÖ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤È¤¤¤¦¤«¤é¤ª¤½¤í¤·¤¤¡£ÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤ë¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹½¤¨¤«¤é±Ô¤¯¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¥°¥ó¡¢¥°¥ó¤È2ÃÊ³¬¤Ë¿¤Ó¤Æ¥é¥¤¥È¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¡¢Åû¹á¤ÎÆþ³Ø¸å¡¢¾å¤Ë5¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É·Ñ¤®Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²£ÉÍ¤ÎÄ¹ÉÍ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥é¥¤¥È¤Î¸åÊý¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ø¥¿¤ò¤¹¤ë¤ÈÅû¹á¤ÎÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢140¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÈô¤Ð¤Ê¤¤¤È¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åû¹á¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï¤½¤ì¤ò±Û¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Ñ¤®Â¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Ï"Åû¹á¥Í¥Ã¥È"¤È¸À¤¦¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Åû¹á¥Í¥Ã¥È¤Î¤Ï¤ë¤«¾å¤ò±Û¤¹150¥á¡¼¥È¥ëµé¤ÎÅö¤¿¤ê¤â¸«¤¿¡£¤µ¤¤¤ï¤¤¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ÇÄ¾·â¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥Ã¥Ï¤ÎÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¹â¹»ÄÌ»»69ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Û
¡¡£³Ç¯»þ¤ÎÅû¹á¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÅýÎ¨¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×ÏÇ¤Ï¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í¤Ë¤¢¤ì¤³¤ì¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¼ç¾¡¦Åû¹á¤Ï¡¢Îý½¬Ãæ¤«¤é°ÕÍßÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤âµã¤¸À¤ò¤¤¤ï¤º¡¢½Ð¾ì¤òÄ¾ÁÊ¤·¤¿²Ö´¬ÅìÀï¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï½Õ¤Î¸©Âç²ñ¡¢¶Í°þ³Ø±à¤È¤Î£³²óÀï¡££³ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤¿£¹²ó¡¢Æ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢±äÄ¹10²ó¤Î·è¾¡»°ÎÝÂÇ¤âÅû¹á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Õ¤Ï¿ÀÆàÀî¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÄØæ¡ÊµÁ½Î¡Ë¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£µ¤¤òÈ´¤«¤º°ìÀï°ìÀï¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁªÈ´£Ö¤ÎÀ¶Êö¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Îº£Â¼(ÌÔ¡¿¸µ¹Åç)¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åû¹á¤Ï¹â¹»ÄÌ»»69ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿AAA¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë2008Ç¯²Æ¡¢Åû¹á¤¬»Ä¤·¤¿£±»î¹ç£¸ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍºÇÂ¿µÏ¿¤Ï¡¢Ä¹¤¤¹Ã»Ò±à¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¡£2Ç¯À¸¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åû¹á¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£