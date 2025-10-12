【闘病】『脳出血』で半身麻痺に… 初期の体の異変は“連日の頭痛”や「吐き気」

頭痛と倦怠感が続く中、運転中に突然の吐き気と大量の汗に襲われたいとしんさん（仮称）。コンビニで車を降りようとした瞬間、左足に力が入らず倒れ込み、救急搬送されました。診断は脳出血。左半身に麻痺が残るものの、懸命なリハビリで「身体が治っていく実感」を支えに前向きに回復へ。後遺症と向き合いながら、「人生に後悔がないように」と生きる姿勢を見つめ直したいとしんさんの、脳出血からの再生の記録をご紹介します。

体験者プロフィール：

いとしんさん（仮称）

岐阜県在住、1987年生まれ。父、母、妹と暮らす。診断時の職業は某コンビニ店店長をしていた。2016年6月、久しぶりの休日に出先で脳出血を発症。頭部開放手術を行い、1週間意識不明の状態で後遺症を発症する。現在はリハビリ通院はせず、動画投稿サイトTikTokで「半身麻痺キャッチャー」として動画をUPし、身体障害者野球を楽しんでいる。2020年より自営業をはじめ、健康アパレルブランド「AXF」の販売、営業を行っている。

記事監修医師：

村上 友太

村上 友太

ただの体調不良だと思っていたが……

編集部

脳出血を発症するまでの経緯を聞かせてください。

いとしんさん

2016年に発症するまでの半年間、頭痛や睡眠不足に悩まされていました。常に頭が痛くて身体がダルい、そんな感じです。発症する直前、運転中に異常なくらい汗をかいていたのを覚えています。そのときはものすごい吐き気がしましたね。それでも「熱中症かな」くらいにしか思っておらず、水を買おうとコンビニへ向かいました。コンビニに着き、車から降りようとした途端、左足に力が入らなくなり、そのまま倒れたんです。奇跡的に同乗者がいたので、救急車を呼んでもらい、命だけは助かりました。

編集部

はじめに身体に起きた異変、初期症状はどのようなものでしたか？

いとしんさん

吐き気や身体の震えがありました。また脂汗が止まらなくなり、ろれつが回らなくなっていましたね。発症する半年前から頭痛もありました。

編集部

脳出血が発症したときのことで覚えていることはありますか？

いとしんさん

救急車で運ばれるとき「手足に麻痺の症状が見られる」と救急隊の方が言っていました。自分では、まっ先に「このまま死ぬんだろうな」と思いました。

編集部

どのように脳出血の治療を進めていくと医師から説明がありましたか？

いとしんさん

医師からは「とにかくリハビリをして、運動機能を回復させていきましょう」と説明がありました。

脳出血を発症したあとの生活

編集部

脳出血発症後は、生活にどのような変化がありましたか？

いとしんさん

自分の体調に関して、以前よりも神経質になりました。また、これまでの日常が当たり前ではなかったということに気づき、「人生に後悔がないように、やりたいことはとにかくやってみよう」と思うようになりましたね。後遺症は残ってしまいましたが、死にいたらなかったことだけは不幸中の幸いと思っています。脳出血を発症して気づけたことも多く、今までよりもプラス思考になったように感じます。

編集部

治療中の心の支えはなんでしたか？

いとしんさん

一番の心の支えは「自分の身体が治っていく」という実感ですね。リハビリテーションを重ねていくうちに、うまく動かなかった身体が少しずつ動いていく感覚があったんです。リハビリを頑張るほど目に見えて効果を実感でき、やる気に繋がりました。また自分の好きな音楽に浸ることも、心の支えになっていましたね。

編集部

脳出血の症状の改善、悪化を予防するために気をつけていることはありますか？

いとしんさん

身体を動かすこと、暴飲暴食をしないことの2つを意識しています。現在も左側の手足に麻痺が残っているのですが、これ以上症状を悪化させたくないので、身体を動かして、運動機能が低下しないように心がけています。また暴飲暴食によって体重が増えたり、血圧が上がったりすると、脳出血を再発するリスクがあるため、その点は気を配っていますね。

編集部

現在の体調や生活などの様子について教えてください。

いとしんさん

現在は、左手が全く動かず、左足も思うように動きません。しかし右手、右足をうまく使うことで普通の方と同じ生活ができています。

≪↓ 後編へ続く ↓≫

