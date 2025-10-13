プロ野球通算安打の世界記録保持者で数々の偉業を成し遂げたイチロー氏（写真：AP／アフロ）

たった一つの言葉によって、発想がガラリと変わって物事を見る視点が変わり、状況を大きく打開するようなヒントが得られることもある。歴史上の天才たちは、思考プロセスも独特であり、だからこそ常人にはたどり着けない偉業を残すことができた。そんな天才たちの言葉は、現代を生きる私たちにも思わぬ気づきを与えてくれる。本稿では、往年の名スポーツ選手が残した名言を紹介する。

（＊）本稿は『壁をブチ破る天才100の言葉』（真山知幸著／彩図社）の一部を抜粋・再編集したものです。

【勇気ある挑戦を後押ししてくれる言葉】タイガー・ウッズ、力道山

天才と呼ばれる人の中でも、大勢の観客の前でプレーするスポーツ選手には、極めて高い瞬発力と集中力が求められる。それだけに、発想もまた独特だ。アスリートの名言を紹介していこう。まずは、挑戦心をかきたてられる言葉を2つ紹介する。

ゴルフ界の怪物として名を残したタイガー・ウッズ。幼少期からゴルフを始め、全米アマチュアトーナメントで1994年〜1996年まで前人未到の3連覇を達成。プロになっても勢いは増すばかりで、マスターズ最年少優勝記録を21歳で塗り替えた。そんな天才ゴルファーの心得がこの言葉だ。

「届かないパットは絶対にカップインしない」

オーバーするのを恐れてつい短く打ってしまうのがパッティングの難しいところ。1回のパッティングでカップインを狙うウッズは、弱気な私たちの背中をこう押してくれる。

「もしオーバーしたら、その時点で次を考えればいい」

積極的な失敗は、消極的な失敗よりも価値がある──。これは何もゴルフに限ったことではないだろう。リスクを恐れて保身に流されそうなとき、活を入れてくれる名言だ。

2025年2月16日、ジェネシス・インビテーショナル・ゴルフトーナメントの最終ラウンドでパッティンググリーンの横を歩くタイガー・ウッズ（写真：USA TODAY Sports／ロイター／アフロ）

力士を廃業した力道山が、プロレスに転向したのは1951年のことである。その後渡米し修行を重ねた力道山は、翌年、帰国して日本プロレスリング協会を設立する。

時は、街頭テレビが設置され始めた頃。必殺の空手チョップで外国人レスラーをなぎ倒していく姿に人々は熱狂した。

1961年7月3日に行われた日本プロレスリング同盟のイベント中に立つ力道山（写真：木村守綱／アフロ）

力道山がアメリカ修行時代に同僚に語ったのがこの言葉だ。

「人の上に立って成功するには、方法はたったひとつしかないぞ。それは過去に誰もやったことのないことを一生懸命やることだ」

生前は隠さざるを得なかった朝鮮出身であるという生い立ち、結果的に挫折してしまった相撲。厳しい境遇から這い上がろうとする強い気迫に満ちあふれている。

彼の戦いは、戦後の人々に希望を与え続けた。まさに誰も成し得なかったことを達成したと言えるだろう。

道なき道をゆくのは孤独で不安がつきものだが、だからこそ行く価値がある。そう勇気づけてくれる言葉だ。

【発想の転換につながる言葉】ペレ、マラドーナ

次に往年の名サッカー選手の言葉を2つ紹介したい。「歴代最高のサッカー選手は誰か」というテーマで、必ず名が上がる2人だが、タイプはそれぞれ違う。

ペレは優れた得点感覚を持つブラジルの名ストライカーとして、サッカー史上最高の選手とも言われている。引退から50年近くが経った今でも、ペレの名プレーは多くの人に語り継がれており、ペレに憧れてサッカーを始めたプロ選手も枚挙に暇がない。

ブラジルの偉大なサッカー選手だったペレ（写真：AP／アフロ）

「サッカーの神様」によるサッカーの極意がこちら。

「ボールが丸いことを理解しろ」

当たり前のことを言っているようだが、ペレの口から聞くとただならぬ響きになるのだから不思議だ。

ペレは得点感覚だけではなくボディバランスのよさ、さらに利き足の区別なく左右の足を同様に使うなど、サッカーボールを知り尽くしたテクニシャンでもあった。

ビジネスにおいても原点回帰が思わぬ突破口になる場合がある。筆者にとっては、物書きとして「文章を書くとはどういうことか。それを読んでもらうにはどうすればよいか」と、改めて立ち返りたくなる言葉だ。

アルゼンチンが誇る往年の名サッカー選手、ディエゴ・マラドーナは「伝説の5人抜き」「神の手ゴール」などサッカー史に多くの伝説を作った。

1979年6月2日、スコットランド対アルゼンチンの国際親善サッカー試合でプレーするディエゴ・マラドーナ（写真：Colorsport／アフロ）

1986年のワールドカップ、メキシコ大会は「マラドーナのための大会」と言われたほどだった。

天才レフティーとして「神の子」と呼ばれたマラドーナの言葉がこれ。

「とにかくボールを預けてくれるだけでいい、あとは俺がなんとかするから」

マラドーナは、ストライカーでありながら、司令塔としてアシストを決めることも多かった。アイツならなんとかしてくれるかもしれない――。そんな思いでチームメイトから託されたボールを見事にさばいて、マラドーナはいくつもの勝利をチームにもたらしてきた。

練習をさぼったり、薬物問題や隠し子騒動を起こしたりするなど、トラブルメーカーとしても有名なマラドーナだが、ピッチ上では誰よりも頼れる男だった。

ビジネスでは、チームに一人はこういうプレーヤーがほしいとリーダーは願うものだ。だが、むしろリーダー自身が、何か問題が起きたときに率先して動くことで、マラドーナ並みに周囲から頼られる存在でありたいものである。

【無性にやる気がみなぎる言葉】室伏広治、アレン・アイバーソン、カール・ルイス

次に、日々の鍛錬が欠かせないアスリートの言葉から、無性にやる気がみなぎってくるような言葉をピックアップしよう。

ハンマー投げ選手として数々の伝説を残した室伏広治。アジアの鉄人と言われた父・室伏重信の指導の下、学生の頃から腕を磨き、ジュニア日本記録、学生記録などの戦歴を残してインカレ4連覇を達成した。

2016年6月24日、第100回日本陸上競技選手権大会 男子ハンマー投げ決勝に出場した室伏広治（写真：YUTAKA／アフロスポーツ）

ミズノ入社後は、日本記録保持者だった父の記録をも塗り替え、76メートル65を叩き出す。2003年には80メートルの壁を越えた84メートル86と当時の世界歴代3位の記録を樹立した。

次々と自分の壁を破ってきた室伏の練習に関する言葉がこれだ。

「ある所を超えると、そのトレーニングではその上には行けなくなるところがある。結局は自分自身が編み出す以外ない。最近は自分でつくった練習以外、効果がなくなってきた」

もはや既存の練習法では自分の限界には挑めない。ならば練習法を自分で編み出すほかない――。一流のアスリートは皆「他人ではなく自分に打ち勝つことが重要」と口をそろえるが、それを極めて具体的に行っているのが室伏だと言えるだろう。

2メートルを超える者が多いNBA選手の中で、183センチと身長が低かったアレン・アイバーソン。全身がバネと言われるほどの圧倒的スピードでコートを駆け回り、ボールを持てば高速ドリブルで大男たちを翻弄した。

元NBA選手のアレン・アイバーソン（写真：アフロ）

4度も得点王に輝くなど、確実な実績を残していることから「ジ・アンサー（答え）」というニックネームで呼ばれている。

身長差のハンデについて、インタビューで繰り返し聞かれるたびに、アイバーソンはこう答えている。

「大切なのは身体の大きさではなく、ハートの大きさだ」

アイバーソンは、ファウルをされても崩された体勢からシュートを決め、ルーズボールには思いっきりダイブしていく。骨折してもプレーを続ける熱いハートは、見る者すべてを興奮させ、勇気付けている。

今年9月に行われた世界陸上は1991年以来34年ぶりに東京開催とあって、大いに盛り上がった。陸上選手の卓越したパフォーマンスに思わず目を奪われた、という人も多くいるだろう。

カール・ルイスは、オリンピックに4大会連続で出場し、合計9個の金メダルを獲得するという華々しい実績を残した陸上界のスーパースター。

カール・ルイス（1988年のソウル五輪100m決勝、写真：アフロ）

ソウルオリンピック後は成績不振に苦しんだルイスだったが、見事にスランプを乗り越え、世界陸上選手権・東京大会では30歳にして100メートルで9秒86と当時の世界記録を樹立。さらにアトランタオリンピックでも走り幅跳びで金メダルを獲得し、35歳にしてオリンピック個人種目で4連覇を飾った。

誰も到達しなかった偉業を達成したとき、ルイスが残した言葉がこれだ。

「誰かがやるはずだった。自分がその誰かになりたかった」

「五輪の申し子」と言われた輝かしい栄光は、自らが勝ち続けた証だった。

【自分に誇りを持つ言葉】ベーブ・ルース、イチロー

大一番までにやれることをやれば、あとは自信を持って落ち着くことが重要となる。自身を鼓舞する意味でも、名選手の「誇る言葉」も携えておきたい。

ベーブ・ルースは伝説のメジャーリーガーでホームラン王。

1920年、ボストン・レッドソックスからニューヨーク・ヤンキースに移籍すると、ホームランを次々とかっ飛ばし、シーズン60本、生涯714本という大記録を打ち立てた。ホームランだけではなく、三振を恐れない豪快なスイングや愛嬌あふれるファン・サービスで、多くの人々の足を野球場に運ばせ、球界の救世主とも言われた。

ニューヨーク・ヤンキースのベーブ・ルース（1932年4月20日撮影、写真：AP／アフロ）

その人気は、当時のアメリカ大統領フーバーよりも知名度が勝るほどで、なんと年俸まで大統領をも凌いだ。あまりの高給に一部からは批判めいた声が上がったが、それに対してベーブ・ルースが答えた一言がこれだ。

「大統領よりもいい仕事をした」

ベーブ・ルースは41歳で野球殿堂入り。背番号3番はヤンキースの永久欠番となっている。

2025年に「アメリカ野球殿堂入り」を果たしたイチローは、これからも往年の名選手として語り続けられる存在となるだろう。日本プロ野球界で数多くの記録を残し、アメリカ大リーグのシアトル・マリナーズやニューヨーク・ヤンキースに活躍の舞台を移したメジャーリーガー。

メジャーデビュー1年目から首位打者、最多安打、盗塁王という3つの主要タイトルを獲得し、新人王とアメリカンリーグMVPに選ばれた。それからもヒットを量産し、2004年には262安打を放って、ジョージ・シスラーの257安打の記録を破るメジャーリーグ新記録を樹立した。

2004年10月3日、通算262本目となる安打を放ち記録を塗り替えたシアトル・マリナーズのイチロー（写真：ロイター／アフロ）

安打製造機とも呼ばれる天才プレーヤーの言葉がこちら。

「ストライクを3回見られる今のルールでは僕を抑える術はない」

独特のバッティングフォームによる「振り子打法」は、これまでのバッティング理論を百八十度変えたと言われている。もはや野球のルールを変えなければ、イチローを抑えることはできない。そう舌を巻いた対戦ピッチャーもいたことだろう。

確かな実績に裏付けられた誇り高き名言である。

筆者：真山 知幸