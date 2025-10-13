浜木綿子、8年ぶり『徹子の部屋』出演「息子の中車のこと、孫の團子のこと、色々とお話しました」
俳優の浜木綿子が、10月13日13時放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。黒柳徹子と再会し、恩師・菊田一夫の思い出などを語り合う。
【写真】浜木綿子、90歳を前に初の書籍リリース 息子・市川中車、孫・市川團子ら関係者の証言も収録
今年10月31日に90歳を迎える浜。司会の黒柳徹子と旧知の間柄ならではの自然で飾らない、和やかなトークを展開した。
今の生活や家族について、また劇作家・演出家菊田一夫の演出をうけた舞台女優同士ならではの話題、そして、浜の最新著書のタイトル通り「楽しく波瀾万丈」な人生の話にも花が咲いた。
浜は、「８年ぶりに徹子さんにお会いできてうれしかったです。舞台女優として尊敬申し上げていることはもちろんですが、毎日『徹子の部屋』でゲストのお相手をなさっているご苦労は、いち視聴者として、はかり知れません」と黒柳との再会を振り返る。
さらに「わたくしも、徹子さんに色々と引き出していただき、舞台のこと、息子の（市川）中車のこと、孫の（市川）團子のこと･･･色々とお話しました。菊田一夫先生の演出を受けた女優同士ですが、あの時代のことを語り合える相手も少なくなりましたね。この機会をいただき、徹子さんに心から『ありがとう』と申し上げたいです。秋の休日ですが、皆様にもご覧いただければ幸いに存じます。歳を重ねた姿で、ゴメンナサイネ（笑）」とメッセージを寄せた。
浜木綿子が出演する『徹子の部屋』は、テレビ朝日系にて10月13日13時放送。
【写真】浜木綿子、90歳を前に初の書籍リリース 息子・市川中車、孫・市川團子ら関係者の証言も収録
今年10月31日に90歳を迎える浜。司会の黒柳徹子と旧知の間柄ならではの自然で飾らない、和やかなトークを展開した。
今の生活や家族について、また劇作家・演出家菊田一夫の演出をうけた舞台女優同士ならではの話題、そして、浜の最新著書のタイトル通り「楽しく波瀾万丈」な人生の話にも花が咲いた。
さらに「わたくしも、徹子さんに色々と引き出していただき、舞台のこと、息子の（市川）中車のこと、孫の（市川）團子のこと･･･色々とお話しました。菊田一夫先生の演出を受けた女優同士ですが、あの時代のことを語り合える相手も少なくなりましたね。この機会をいただき、徹子さんに心から『ありがとう』と申し上げたいです。秋の休日ですが、皆様にもご覧いただければ幸いに存じます。歳を重ねた姿で、ゴメンナサイネ（笑）」とメッセージを寄せた。
浜木綿子が出演する『徹子の部屋』は、テレビ朝日系にて10月13日13時放送。