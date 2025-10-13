佐々木朗希投手（23）のその日のピッチングは“DEMON”（悪魔）と評された。

10月9日（現地時間、以下同）、ドジャースは強豪フィリーズにサヨナラ勝ちをおさめ、3勝1敗で地区シリーズを制した。8回から3イニングをピシャリと抑え、流れを引き寄せた佐々木。直後のシャンパンファイトは“Shot for Roki！”（ロウキに乾杯）で始まった――。

一夜明けた10日。「週刊文春」のインタビュー取材に応じた佐々木。ほぼ1カ月ぶりのオフとなった日の夕刻、Zoomの画面上に現れた佐々木の表情は、充実感にあふれていた。10月13日配信の「週刊文春 電子版」記事より3イニング登板の秘話について語られた部分を抜粋してお届けする。

「ロウキ、肩の準備、できてるか？」「できてない」



9日のフィリーズ戦、佐々木のロングリリーフをロスのファンも声援で後押ししていた ©時事通信社

――昨日は圧巻の投球でした。1対1の同点に追いついた直後の8回頭から、というのは想定していた？

「7回表が終わった時点では、次は（左腕の）バンダが行く感じでした。ところが、7回裏にムーキー（・ベッツ）が満塁から押し出しを選んで同点になると、急に雰囲気が変わって、ブルペンの電話が鳴り、『ロウキ、肩の準備、できてるか？』って。『できてない』と答えたんですが、コーチも困っていて……もういっか！ とそのまま飛び出しました」

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）