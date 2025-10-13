Èô¤Ó¸ò¤¦ÈáÌÄ¤äÅÜ¹æ¡¢¾²¤Ë¤Ï¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼¡Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¿Í³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¼ü¿Í¤Î¡ÉÀº¿À¤ò¶¸¤ï¤»¤ë¡É·ºÌ³½êÀ¸³è
°½¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¡¦»×ÁÛÈÈ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¼é¤Ë¤è¤ëÊÜÂÇ¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼ü¿Í¤ÎÃëÌë¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤¦¡ÖÇò¤¤¹éÌä¡×¡£¼ü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛÈÈ¡¦À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÉÔ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
13²ó¤ÎÂáÊá¤È5²ó¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤â¶þ¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æ®¤¤Â³¤±¡¢¹öÃæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê½ê¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡£
Á´À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÇò¤¤¹éÌä¡Ù¡ÊËÝÌõ¡§À± ·°»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØÇò¤¤¹éÌä¡ÙÏ¢ºÜÂè14²ó
¡Ø¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡×¡Ä3ºÐ¤ÎÁÐ»Ò¤ò»Ä¤·¤Æ¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊì¡×¤¬»à¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¡Ö¿®Ç°¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ÆÈË¼¤Î¥ê¥¢¥ë
¤¢¤ëÆü¡¢½÷À´Ç¼é¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¿ÒÌä¤Î´Ö¡¢»ä¤ÏÁÐ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤ì¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¶»¤¬°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¿ÒÌä¼¼¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½÷À´Ç¼é¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
»ä¤Ï¤½¤Á¤é¤ò¸þ¤¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¿Ò¤Í¤¿¡£Èà½÷¤ÎÅú¤¨¤ÏÎäÃ¸¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤è¤¦¤¬¤¤¤Þ¤¤¤¬¡¢¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï¸ç¤Ã¤¿¡£ÆÈË¼¤ä½Å·ÙÈ÷·ºÌ³½ê¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ÆùÂÎÅª¡¢¿´ÍýÅª¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ÆÈË¼¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼Á¤Ê¤Î¤À¡£
´Ç¼é¤Îµ¡³£Åª¤Ç¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÀ¼¡¢¥Û¥³¥ê¤À¤é¤±¤Î¾²¤ËÅ¾¤¬¤ë¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼¡¢¤¯¤¹¤ó¤À¿§¤Î±ø¤é¤·¤¤¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢¼ü¿Í¤Ë´¬¤«¤ì¤ëÌÜ±£¤·¡¢ÍçÂ¤ËÍú¤«¤µ¤ì¤ëÂç¤¤¹¤®¤ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ò¤É¤¤Éþ¡¢Áë¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÅ´³Ê»Ò¡¢¿ÒÌä¼¼¤ÇÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¹»þ´ÖºÂ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤È¤ÎÁè¤¤¡¢ÈáÌÄ¤äÅÜ¹æ¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê°å»Õ¡¢ÆÈË¼¤Î¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤È¤¤Î¸Ç¤¯½Å¶ì¤·¤¤²»¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÅï¤ÎÄÌÏ©¤Ç¤µ¤¨ÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆÈË¼¤Î¸ú²Ì¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÈË¼¤Ç¤Î¼º¿À
ÊÌ¤Î¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÄ«ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä«¿©¤Ë¤ªÃã¤È¾®¤µ¤Ê¥Ñ¥ó¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆÈË¼¤Î¤Ê¤«¤ò¾¯¤·Êâ¤³¤¦¤È²¿Êâ¤«Æ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£2¡Á3¼þ¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤ËÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤È¤¡¢»ä¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÃË½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½÷À´Ç¼é¡¢Ë¼¤Î°ÂÁ´ÀÕÇ¤¼Ô¡¢´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÁ´¤¯¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¾²¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä¼ÁÌä¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌµÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¼º¿À¤·¡¢°Õ¼±¤¬Ìá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤ë¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤¿¤Àµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢Â©¤òÀ°¤¨¡¢ºÂ¤Ã¤¿¡£°å»Õ¤¬»ä¤ÎÌ®¤ò¼è¤ê¡¢·ì°µ¤òÂ¬¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï²¿»ö¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÆÈË¼¤ò½Ð¤¿¡£
209Åï¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÁ°Æü¡¢½÷À´Ç¼é¤ËÌô¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¿·¤·¤¤¾ûºÞ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡£Èà½÷¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½ê¤Î°å»Õ¤¬½èÊý¤·¤¿¤³¤ÎÌô¤ò°û¤á¤Ð¡¢ÂÎ¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é»ä¤Ï¤½¤Î¾ûºÞ¤ò°û¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤â·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Ë209Åï¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼º¿À¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
209Åï¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ª¤¤Ë15¡Á20Ê¬¤Û¤É¡¢³°¤Î¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤â1Æü¤ª¤¤Ç¡¢¿©»ö¤Ï1Æü3²ó°Ê³°¤Ë¤Ï²¿¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¥¢¥ê¤È¥¥¢¥Ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ1¥õ·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åï¤Ç¤ÏÌÌ²ñ¤äÅÅÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ËèÆü¤Î¼è¤ê·è¤á¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÒÌä´±¤ÎºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï6Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÆÈË¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤ò²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï°ìÈÌË¼¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢ÆÈË¼¤Ë¹´¶Ø¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄµÊó¼£°Â¾Ê¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ËÝÌõ¡§À± ·°»Ò
¡Ø¡ÈÅÇßÃÊª¤ÎÀ×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÓÉÛ¡É£³Ëç¤À¤±¤òÅÏ¤µ¤ì³ÖÎ¥Ë¼¤Ø¡Ä¿Í¸¢³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡ÉÅÇßÃÊª¤ÎÀ×¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÌÓÉÛ¡É£³Ëç¤À¤±¤òÅÏ¤µ¤ì³ÖÎ¥Ë¼¤Ø¡Ä¿Í¸¢³èÆ°²È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¡×¤Î¶²¤í¤·¤¤¼ÂÂÖ