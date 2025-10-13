ニセコ地元住民の半数が「外国人とのトラブルは無い」…環境破壊や観光公害に苦しまないニセコの戦略とは

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

「地元住民との摩擦」は本当か

ニセコにおける不動産価格の上昇により、自らの土地に新築アパートを建設したり、所有不動産を売却したりすることで潤う地元住民がある反面、静かで自然豊かなのんびりとした生活を求めていた地元住民のなかには、固定資産税の上昇、家賃や物価の高騰による家計負担増、ゴミ出しのルールなど外国人とのトラブルを嫌い、一部住民が流出する動きもあるとされる。しかし、俱知安町やニセコ町の人口動向を見る限り、流入人口も多く、その影響は全体としては数字上ほとんど確認できない。

俱知安町では、町内の外国籍住民と日本人住民を対象にした「多文化共生のまちづくりアンケート調査結果」が2020年1月に公表されている。外国籍住民において、「近くに住む日本人とのトラブル経験について」（複数回答）では、たとえば、ゴミ出しのルール（15.3％）、駐車・駐輪（10.3％）、言葉の行き違い（5.4％）、建物の増改築（3.9％）、店舗や宿泊施設の営業（3.9％）、部屋からの騒音（2.0％）などが挙げられる一方、「特にない」との回答が49.8％を占めており、ほぼ半数がトラブルもなく過ごしている結果となっている。

逆に日本人住民において、「外国人が関連した、近所でのトラブル経験について」（複数回答）では、ゴミ出しのルール（16.3％）、駐車・駐輪（9.4％）が同様に上位を占め、以下、部屋からの騒音（5.4％）、言葉の行き違い（3.0％）、ペット（1.9％）、部屋の使い方（1.5％）などが挙げられる一方、「特にない」との回答が48.8％を占め、外国人住民同様に、ほぼ半数がトラブルもなく過ごせている結果となっている。俱知安町の外国人増加がいわれてから時間が経過していることも背景にあるだろう。

ニセコの地元住民が潤う

ニセコにおいては、スキーリゾートエリアと、駅前を中心とした市街地が離れていることもあり、地元住民と外国人などリゾートエリアの人々とは、日常生活ではお互いほぼ交流がなく、生活スタイルも異なっていることも指摘できよう。

他の多くの地域と比べれば、スキーリゾートがあるおかげで町全体の経済は潤っており、住民の生活水準は概して高く、外国人富裕層が多いこともトラブルが少ない要因といえよう。見えない部分も含め、地元住民と外国人観光客や居住者との相互補完の関係ができているといえるのかもしれない。

パウダースノーという絶対的なキラーコンテンツを最大限に生かし、「海外」「富裕層」「スキー」に絞った「選択と集中」を実践することは、ニセコの地元住民が潤うことでもある。現実問題として、プライベートジェットやヘリで国内外から富裕層が訪れ、宿泊し飲食することで地元に落とすおカネの量と、LCCを乗り継いでマスリテール層の旅行者が訪れ、宿泊し飲食することで地元に落とすおカネの量には、大きな差があるはずだ。

後者のほうが観光客数としては多いものの、渋滞や混雑など観光公害を伴うリスクもより高くなる。観光客は増えてほしいが、観光公害や環境破壊はいやだ、という多くの自治体の相反する悩みを、富裕層に特化し、「消費より投資が牽引する経済社会」が実現することで、ニセコはすでに解消しているのだ。

