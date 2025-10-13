スタンレーレディスホンダ最終日

国内女子ゴルフツアー・スタンレーレディスホンダ最終日が12日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で行われた。濃霧の影響でツアー制度施行後、史上初の変則9ホール（パー36）での決戦を実施。首位から出た河本結（RICOH）が4バーディー、ボギーなしの通算14アンダーで、今季2勝目で通算4勝目を挙げた。今大会には、米国を主戦場とする6選手が出場した中、かつて米ツアーで戦った27歳が勝利。優勝会見では「JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）の意地を見せたかった」と心境を語った。

最終18番パー5。短いウィニングパットを決めた河本は、ギャラリーに向けてバンザイをした。首位でスタートし、9ホール決戦の最初の2ホールで連続バーディーをゲット。さらに2つスコアを伸ばし、2位に3打差をつけた「完璧な勝利」だが、内心は悔しさも抱えていたという。

「18番はお客さんに喜んでもらうために、『プロとしてバーディーを獲れ』と母親に教えられてきました。あれ（3メートルのパット）は、決めたかったです」

表彰式では一転、「自分もアメリカで戦っていたことがあるのですが、アメリカに行っている選手が帰ってきて、一緒に戦える喜びと複雑な悔しさがありながら戦っていました。こうして勝つことができてすごくうれしく思います。自分のゴルフ人生の中で思い出に残る1勝になりました」と喜びを表現した。

事実、1998年度生まれの「黄金世代」で、河本は畑岡奈紗に続いて2020年に米女子ツアーの出場権を獲得した。しかし、環境に馴染めず、21年5月末には国内ツアーに復帰した。

一方で、自身の後に渋野日向子、勝みなみや後輩たちが海を渡って米ツアーを主戦場とした。原英莉花は米下部のEPSONツアーで年間5位に入り、来季の米ツアー出場権を獲得。そして、同学年の渋野、原を含め6人の「海外組」が今大会に出場。だからこそ、河本は複雑な思いを抱いていた。

「自分が行って叶わなかった中、『もう一度挑戦したいという思いが持てればな』という悔しさや刺激を感じました。だからこそ、一緒にやれることにワクワクしていました。ただ、私はこっちを選んだ身として、『JLPGAの意地を見せたかった』という思いはありました」

狙う“黄金世代”初の年間女王「海外組にも刺激与えたい」

米ツアー撤退から23年までは低迷し続けた。だが、心技体の全てを見つめ直し、24年には5年ぶりの復活優勝。年間ランキングは8位に浮上した。今季は24試合出場で11度のトップ10入り。8月の北海道meijiカップを制し、今大会で初の「年間2勝」を飾った。年間ランキングは3位になり、一つのイメージを口にした。

「自分のスポンサー大会でもある（JLPGAツアーチャンピオンシップ）リコーカップで優勝して、年間女王になっていることです」

良いイメージを抱き、ミスのイメージを消し去る。週1で受けているメンタルトレーニングの効果で、この日も「無」になり続けたという。

「最初に2つ獲れたのはイメージ通りですが、喜び過ぎるわけでもなく『普通』という感じでした。最後まで目の前の一打に集中できていました」

スタートは予定よりも4時間遅れ、待たされている間も頭の中でコースを回っていた。

「いつも前日夜に30分かけて、ピン位置や風を意識しながら頭の中で18ホールを回ります。今日は9ホールになると聞いてから、また頭の中で回りました。あとは車の中で寝たり、本を読んだりしていました。月5冊でシーズン中に60冊は読むと決めているので」

この日は、99％の無駄を捨て、1％に集中する方法を説いた『エッセンシャル思考』を読んでいたという。そして、コースでは雑念を捨て、自分と向き合い続けていた。

9月の住友生命Vitalityレディス東海クラシックを機に「右に曲がり過ぎないシャフト」に替えたことで、飛距離が伸びたことも明かした。そして、本気で年間女王を目指している河本は言った。

「まだまだ私たちの世代でツアーを引っ張って行きたい思いはあります。1998年度生まれの黄金世代は27歳なので『女の旬』。この世代で初の年間女王を狙っていますし、いつも刺激をもらっている海外組にも刺激を与えたいです」

シーズンは終盤。状態が上向いてきた河本は「良いイメージ」を膨らませ、頂点へと走り続ける。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）