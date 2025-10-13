日本時間14日からリーグ優勝決定シリーズ

米大リーグのドジャースは、13日（日本時間14日）からブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに臨む。デーブ・ロバーツ監督は、今季限りで引退するクレイトン・カーショー投手の自己犠牲の姿勢を明かし、米ファンからは称賛が相次いだ。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」は日本時間12日に公式Xを更新。「デーブ・ロバーツいわく、カーショーはたとえイニングを消化するだけであっても、ブルペンのどんな役割で投げることもいとわないと語った」と伝えた。

通算223勝を挙げ、3000奪三振もクリアした37歳の左腕は、今季限りで現役を引退。フィリーズとの地区シリーズ第3戦では、4番手でマウンドに上がった。

1イニング目は無失点で切り抜けたものの、2イニング目に2被弾など5失点と厳しい内容だった。

リーグ優勝決定シリーズを前にカーショーが示したのは、敗戦処理でも受け入れる自己犠牲の精神。米ファンからは賛辞が並んだ。

「彼が世界最高である理由だ」

「本当に優れたチームプレーヤーだ」

「彼を本当に尊敬する」

「リングを手にするために何でもするつもりだ」

「最高の男だ」

ブルワーズには今季のレギュラシーズンで6戦全敗。難敵撃破を目指すチームのために、37歳が最後の力をふり絞る。



（THE ANSWER編集部）