エリートたちは権利運動すら自身の利益に変える!?…現代社会で物議を醸す「ウォーク運動」の”歴史”と”行く末”

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第134回

『「競争に勝ちきれなかったエリート」が社会正義や道徳を主張している？…「エリートの過多」が生み出した社会的対立とは』より続く

アイデンティティ政策

保守的な視点から見れば、この現象はリベラルの知ったかぶり陣営に典型的な症状であり、左派特有の潜在的な全体主義的道徳的強制の兆候として非難の対象になる。そのような主張はPR戦略としては天才的だが、現実とは何の関係もない。

保守の主流派は過去にも繰り返し、アメリカ合衆国の「サポート・アワ・トゥループス（軍を支援しよう）」運動にはじまり、イギリスの「リメンブランス・ポピー（戦没者追悼のケシの花）」運動、東ドイツを「非法治国家」とみなさなければならないというドイツ人の集団見解にいたるまで、ポリティカル・コレクトネスをさまざまな形で独自に解釈してきた。今回の違いは、そのようなアイデンティティ政策が体制側の利害や思想と結びつき、正常、健常、あるいは当然のことと理解されている点である。

アイデンティティ政策という考え方を1977年に初めて用いたのは「コンバヒー・リバー・コレクティブ」という黒人の社会主義的フェミニズム活動家集団だ。彼らは社会正義を求めて活動した。

しかし、取り残された人々、権利を奪われた人々、貧しい人々の名のもとで行われるアイデンティティ政策は、ほぼ例外なく、早く芽を摘まなければならない偶像破壊的な扇動として理解された。左翼の破壊分子が街角の靴屋から靴型を奪い取り、彼に向けて人差し指を突き立て、女房を殴るなと脅迫する前に、動きを封じ込めなければならない、と。それがどこにつながるのだろうか？共産主義は、結局のところ-クルト・トゥホルスキーに言わせれば-ブルジョワジーの固定観念の一つに過ぎない。

消費されるウォーク運動

ウォーク（WOKE)運動の敵対陣営は-彼らだけに限ったことではないが-、ありとあらゆることを既存の流れを根拠に推測するという過ちを犯す。現状のウォーク運動が社会に対してどのような影響をおよぼすかという問いは、ほぼいつも、この運動を無限に続け、隙間なく実現した場合にどのような作用が生まれるかという問いと混同される。それがいいことかどうかは別にして、この問いに対する答えはこうだ。何も起こらないだろう。ウォーク、つまり意識そのものは残るだろうが、力は弱まるに違いない。そしていつの日か、当たり前のことになり、姿を変える。

最後にはこうなるはずだ。まず、資本主義と能力主義によってウォークという考えが希釈されて吸収される。1968年、旧体制の終わりを要求したドイツの学生運動家が結局は少し違うだけの旧体制の共犯者になったのと同じで、ウォーク運動もまた、企業経営者、出版社、映画スタジオ、議会の裏部屋に浸透し、そこで息が絶えることはなくとも、影響力を失い、ラジカルさが剥奪されるだろう。エリート層はどんな場合も必ず、社会運動を取り込み、自らの利益に変える方法を見つける。

したがって、恐れられる／望まれる西洋の終焉はまだやってこないだろう。その代わりに、経営陣の一角を担う女性や、主役を務めるアジア人やトランスジェンダーの数が増える。これらはどれも、長らく待ち望まれてきた好ましい発展だ。

次に、ウォーク運動が西側文化にとって重要な輸出品になる。ここでもまた、ポリティカル・コレクトネスの効果が大いに役に立つだろう。結局のところ、どのラジカルな考えがイェール大学やケンブリッジ大学やフンボルト大学で教えられるかはさほど重要ではない。しかし、ウォーク運動がベルギーの植民地支配の過去の清算に貢献するのなら、アラブ諸国における女性の権利を強化するのなら、それだけでも十分な働きを果たしたことになる。

『「差別・搾取・不平等」こそが社会の“正常状態”だった!?…道徳に過敏すぎる「ウォーク運動」が抱える問題とは』へ続く

【つづきを読む】「差別・搾取・不平等」こそが社会の”正常状態”だった!?…道徳に過敏すぎる「ウォーク運動」が抱える問題とは