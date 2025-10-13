「あえてボロい中古買う意味ないでしょ（笑）」新築自慢ママ → 息子の“会心の一撃”でノックアウト
他人の暮らしに余計な口を挟んでくる人って、ついイライラしてしまいますよね。
今回は、中古住宅に住む友人から聞いた体験談です。新築を建てたママ友に見下されてしまったのですが……？
見下してくるママ友
住まいは場所や見た目よりも、そこでどんな暮らしを送るかの方が大切です。
立派な家でも、中があまりにも散らかっていたら住みたいとは思えませんよね。
Aさんも自分の家を自慢したい気持ちはあったのかもしれませんが、他人の家に口を出す前に、まずは自分の家をきちんと整えてほしいものです。
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：fumo
FTNコラムニスト：花澤ひかる
主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はFTNコラムニストに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。